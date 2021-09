Große Oper am Nationaltheater und über Sophie Scholl, Enjoy Jazz startet, Torch und Chako feiern feiert

Metropolregion. Erste Opernpremiere am Nationaltheater

„Gesänge von Liebe und Finsternis“ verspricht die Oper des Nationaltheater Mannheim (NTM) ab Samstag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, mit der ersten Premiere der Saison „Ombra e Luce“. Aus Madrigalen von Claudio Monteverdi habe das Team um Regisseur Markus Bothe gemeinsam mit dem seit Jahren immer wieder am Goetheplatz gastierenden Barockorchester Il Gusto Barocco und seinem Leiter Jörg Halubek „einen bildmächtigen Abend“ gestaltet, der in dieser Spielzeit sechsmal wiederholt wird (Info/ Karten: 0621/1680 150). Mehr unter nationaltheater-mannheim.de

Enjoy Jazz startet mit politischer Frauenpower

Die 23. Saison des Festivals Enjoy Jazz beginnt am Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, mit einer vielversprechenden Jazz-Hoffnung aus New York: Die studierte Sängerin, Flötistin und Keyboarderin Melanie Charles gibt im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus einen Einblick in ihr im Oktober erscheinendes Album mit dem ebenfalls vielversprechenden Titel „Y’All Don’t (Really) Care About Black Women“ (Ihr alle schert euch doch nicht wirklich um schwarze Frauen). Begleitet wird ihre Performance in der Tradition von Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald, Nina Simone und Nancy Wilson von Keyboarder und Bassist Mark de Clive-Lowe sowie Drummer Cinque Kemp. Alle weiteren Termine unter enjoyjazz.de.



Chako präsentiert neues Album „Pälzer Reggae“

Das Congressforum Frankenthal (CFF) wird 30 Jahre alt und hat sich zur Feier des Tages eine sehr exklusiv-pfälzische Premiere ins Haus geholt: Der Mannheimer Kabarettist Christian Habekost präsentiert am Freitag, 1. Oktober, 19.30 Uhr, sein neues Album „Pälzer Reggae“ mit der neuformierten Band Chakos HaardtBeat. Dazu zählen die Musiker Stefan Kahne (Gitarre), Stefan „Steppes Brod“ (Schlagzeug),

Arno Sälzer (Bass) und Tim Eden (Keyboards) aus der Region um Habekost Wahlheimat Bad Dürkheim, wo die Platte auch aufgenommen wurde. Da Chako über karibische Musik promoviert hat und kurz darauf auf Trinidad & Tobago einen Hit hatte, klingen die Songs erstaunlich authentisch – und sind natürlich voller Humor und Liebe zur Pfälzer Mundart. Restkarten für „30 Jahre CFF - GeburtstagsSpecial No. 1“ gibt es unter congressforum.de



Heidelberg zeigt Sophie-Scholl-Oper

Mit einem Musiktheater zum Thema Widerstand von Karola Obermüller startet die Oper des Theater Heidelberg in die Saison (nachdem schon eine Musicalgala stattfand). Mit „Gerade sein und Mensch werden: Sophie Scholl“ widmet Obermüller sich ab Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr dem aufopernden Einsatz Scholls gegen das Nazi-Regime. Anlass ist, dass Scholl am 9. Mai des Jahres 100 Jahre alt geworden wäre. „Die Vergangenheit und Gegenwart entlang ihrer Biografie“ will Obermüller erzählen und unsere Zeit befragen: „Was ist widerständig? Wann ist man bereit, sich gegen Unrecht aufzulehnen und für andere einzustehen?“ (Info und Karten: 06221/58 20 000). Mehr: theaterheidelberg.de

Heidelberg feiert „50 Jahre Torch“

Wie schon vor zehn Jahren gibt es in Heidelberg ein ausführliches Jubiläumsprogramm zum runden Geburtstag von Deutsch-Rap-Wegbereiter Torch: Das Konzert „50 Jahre Torch“ am Samstag, 2. Oktober, 20 Uhr, im Heidelberger Schlosshof ist ausverkauft. Die Liste der musikalischen Gäste wird unter Verschluss gehalten. Das wird spannend. Im Anschluss folgt ab 23 Uhr im Karlstorbahnhof eine After-Show-Party, bei der unter anderem der große DJ Stylewarz auflegt. Am Sonntag ist ein „Hip-Hop Family Day“ ab 14 Uhr im Skatepark am Römerbad angesetzt. Der Rapper kommt am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, anschließend zu einem Gesprächsgottesdienst in die evangelische Providenzkirche in Heidelberg. Montags gibt es zwei Lesungen aus „Blauer Samt“, Torchs Monogafie zu seinem einzigen Soloalbum: um 14 Uhr in der Alten Aula und um 19 Uhr in der Neuen Aula der Universität (dazu unser Interview). Mehr dazu unter karlstorbahnhof.de.

So ging es vor zehn Jahren bei „40 Jahre Torch“ los





„Gift“ im Karlstorbahnhof

Mit der Premiere von „Gift“ bietet der Karlstorbahnhof in Heidelberg am 30. September und 1. Oktober um jeweils 20 Uhr eine „Immersive Videoperformance mit einer anschließenden Diskussion“. Immersiv ist, wenn die Wahrnehmung in der realen Welt vermindert wird und der Betrachter sich zunehmend mit der fiktiven Welt identifiziert. Dabei soll es laut Veranstalter um „drei weiße Cis-Männer aus links-kulturellen Kreisen“ gehen, die sich mit Diskriminierung, Machtstrukturen und Sexismus befassen. Trotzdem würden die Drei internalisierte toxische Männlichkeit reproduzieren (karlstorbahnhof.de).

Heimspiel für Wahl-Mannheimer Jonathan Zelter

Er verkauft zwar schon Karten für das Konzert am 12. Oktober in der Mannheimer SAP Arena, das er zu Beginn der Pandemie als Hoffnungszeichen angesetzt hat. Trotzdem lässt Popsänger Jonathan Zelter schon vorher von sich hören: Mit einem Heimspiel des Wahl-Mannheimers am Samstag, 2. Oktober, 20 Uhr, im Capitol. Karten und mehr unter capitol-mannheim.de

Von Mozart bis Monti an Epiphanias

Marianne Boettcher (Violine) und Ursula Trede-Boettcher (Klavier) spielen in der gut klingenden Epiphaniaskirche in Mannheim Feudenheim mal wieder einen Abend mit Musik von Mozart, Grieg, Smetana, Monti und anderen. Für das Konzert am Freitag, 1. Oktober, 19 Uhr, muss man sich anmelden (info@kulturkirche-epiphanias.de oder 0621/7 99 36 32).

Wieder Heidelberger Frühling

Nachdem der Frühling mit einem Kammerkonzert bereits am 29. September in den Herbst gestartet ist, folgt am Freitag 1. Oktober, 20 Uhr, ein Benefizkonzert mit dem Freiburger Barockorchester & Vox Luminis in der Jesuitenkirche Heidelberg. Das Festival will mit den Erlösen Corona-Helferinnen und -Helfern danken, auf dem Programm stehen Krönungskompositionen und Festmusiken aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der Benefizabend finde in Kooperation mit der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Freiburger Barockorchesters und der Kirchenmusik an der Jesuitenkirche Heidelberg statt, so das Festival (Info: 06221/5 84 00 44 ).

Volles Programm im Mannheimer Schatzkistl

Wieder viel los ist im kleinen Musikkabarett am Wasserturm: Am Donnerstag 30. September, 20 Uhr, geht es im Mannheimer Schatzkistl los mit der „Irish & American Folk Night“, musikalisch in Szene gesetzt von Broom Bezzums. Sänger Marc Marshall will sein Publikum am Freitag, 1. Oktober, mit dem Programm „Herzschlag“ begeistern. Der Duo-Abend am Samstag mit Regina und Hugo Steegmüller („Alte Liebe“) muss verlegt werden. Der nächste Termin für die szenische Lesung ist am 24. Oktober. Der Tag der deutschen Einheit steht ab 17 Uhr im Zeichen von „Fräulein Susis Singvergnügen!“, einem frühen Abend mit Sängerin Susan Horn und Pianist Michael Quast im musikalischen Geist der Goldenen Zwanziger – eine Premiere im Schatzkistl. Eine Vorpremiere gibt es am Dienstag, 5. Oktober, 20 Uhr: Dann präsentiert das Quartett Schöne Mannheims sein neues Programm: „Das wird ja immer schöner!“. Karten und Spielplan: schatzkistl.de

Erstes Bachchorkonzert

Der Bachchor der Christuskirche wagt sich nach zwei Jahren mal wieder aus dem Corona-Tiefschlaf. Am Samstag, 2. Oktober, wird das Ensemble unter Johannes Michel um 18 Uhr zwei sinfonische Kantaten von Mendelssohn interpretieren: „Der 95. Psalm“ und „Der 42. Psalm“. Das Orchester l’arpa festante spielt auf historischen Instrumenten. Solisten sind Tenor Daniel Schreiber sowie die Sopranistinnen Serena Hart und Martina Nawrath, die auch Bachs Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ singen wird (Karten: pretix.eu/christuskirche/bachchor).

Regisseurin im Odeon-Kino

Ihren Dokumentarfilm „Eine einsame Stadt“ stellt die Regisseurin Nicola Graef am Freitag, 1. Oktober, 18.30 Uhr, im Mannheimer Odeon-Kino (G 7, 10) vor dem bundesweiten Kinostart vor. Nach der Vorführung steht die Filmemacherin für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Der Film begleitet sechs Personen bei ihren Versuchen, der Einsamkeit zu entkommen.