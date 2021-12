Ferrante, Wecker, Bieito, Brecht und Bausch - große Namen auf den Bühnen in Mannheim und der Region

Metropolregion. „Meine geniale Freundin“-Finale feiert Premiere am Nationaltheater

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einiger Wartezeit und pandemiebedingten Verschiebungen ist es endlich so weit: Am Mannheimer Nationaltheater hat am Freitag, 10. Dezember, 19 Uhr, „Meine geniale Freundin – Teil 2“ Premiere. Der zweite Teil markiert zugleich das Finale der Schauspiel-Adaption der unerhört erfolgreichen „Neapolitanischen Saga“ von Elena Ferrante, in der entlang des Schicksals der beiden grundverschiedenen Freundinnen Elena und Lila zugleich auch über 60 Jahre europäisches Zeitgeschehen erzählt wird. Wie schon beim ersten, in der Spielzeit 2018/19 aufgeführten Teil, führt Felicitas Brucker in dieser Deutschen Erstaufführung Regie. Die Premiere wird mit Übertiteln in türkischer Sprache gezeigt. Karten kosten zum Normalpreis zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro und „Last Minute“ für Schüler/Studierende neun Euro. Das Kartentelefon ist unter der Rufnummer 0621/1680150 zu erreichen. Online-Ticket unter nationaltheater-mannheim.de

Konstantin Weckers „Utopia“-Konzert im Rosengarten nicht utopisch

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Glück im Unglück: Die Publikumsresonanz ist pandemiebedingt so zurückhaltend, dass Konstantin Weckers „Konzertreise nach Utopia“ im Mannheimer Rosengarten immerhin stattfinden kann. Nach Auskunft des Veranstalters gibt es trotz Beschränkung auf die halbe Sitzplatzzahl noch Karten für das Gastspiel der Liedermacher-Ikone mit Cellistin Fany Kammerlander und Pianist Jo Barnikel am Mittwoch, 15. Dezember, 20 Uhr, unter 2Gplus-Bedinfungen im Musensaal (reservix.de). Normalerweise füllt Wecker den größeren Mozartsaal meist restlos. Wer Wecker und sein ambitioniertes „Utopia“-Album kennt, wird deshalb nicht mit Motivationsproblemen rechnen. Karten unter reservix.de

Calixto Bieito inszeniert Kammeroper „Jakob Lenz“ am Nationaltheater

Von Stimmen im Kopf wird der junge Dichter hinaus in den Wald getrieben, von Bildern der Vergangenheit gequält und nach und nach in den Wahnsinn getrieben: Auf Georg Büchners Novelle „Lenz“ basiert Wolfgang Rihms Kammeroper „Jakob Lenz“ (Text: Michael Fröhling), die am Samstag, 11. Dezember, 19 Uhr, ihre Premiere im Opernhaus am Mannheimer Nationaltheater feiert. Der für seine expressiven Arbeiten bekannte spanische Opern- und Schauspielregisseur Calixto Bieito inszeniert die Oper, die musikalische Leitung hat Franck Ollu inne. Vor der Aufführung gibt es um 18.15 Uhr eine Kurzeinführung im Oberen Foyer – das Theater bittet um Verständnis, dass aufgrund des nötigen Mindestabstands zurzeit maximal 50 Personen daran teilnehmen können. Karten kosten zum Normalpreis zwischen 16 und 54 Euro, ermäßigt zwischen 12,25 und 40,75 Euro. Online-Ticket: nationaltheater-mannheim.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Pianistin Julia Hülsmann und Band im Ella & Louis

Ihren neuen, mit dem Deutschen Jazzpreis für das beste nationale Instrumentalalbum ausgezeichneten Langspieler „Not Far From here“ stellt die Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett am Donnerstag, 9. Dezember, um 20 Uhr im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis vor. Mit dabei sind Uli Kempendorff (Saxofon), Marc Muellbauer (Bass) und Heinrich Köbberling (Schlagzeug). Karten kosten 24 Euro, der Abendkasse 26 Euro. Am Freitag, 10. Dezember, 20 Uhr spielen The Swinging Ladies am selben Ort ein Sitzplatzkonzert - und laden nicht, wie zunächst geplant, zum Swing-Tanzabend. Der Vorverkauf ist beendet, an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Und am Montag, 13. Dezember, 20 Uhr, spielt das The New Peter Lehel Quartet um den namensgebenden Star-Saxofonistem im Ella & Louis (Vorverkauf: 22 Euro, Abendkasse: 24 Euro). Mehr unter ellalouis.de

Frederic Hormuths Jahresrückblick in der Klapsmühl‘

Ein echtes Kunststück hat sich der Mannheimer Kabarettist Frederic Hormuth: Die Frage im Titel seines traditionellen satirischen Jahresrückblicks „Wie war’s für dich?“ wird die Republik nach vier Corona-Wellen und einem läppischen Bundestagswahlkampf wohl ziemlich eindeutig beantworten. Und womöglich deftig. Aber der Wahl-Heppenheimer hat schon im vergangenen Dezember bewiesen, dass er all dem Elend mit Sprachgewalt und musikalischem Mutterwitz als Sänger und Pianist zumindest komische Seiten abgewinnen kann. Premiere ist in der Mannheimer Klapsmühl‘ am Mittwoch, 15. Dezember, 20 Uhr. Er spielt en suite bis Sonntag. Alle Termine: klapsmuehl.eu

Pina Bauschs „Palermo Palermo“ bei Ludwigshafener Festspielen

Die Ludwigshafener Festspiele gehen im Theater im Pfalzbau in ihre letzte Runde: Mit „Palermo Palermo“ führt das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch am Freitag und Samstag, 10. und 11. Dezember, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 12. Dezember, 18 Uhr, ein Stück der legendären Tänzerin, Choreografin Pina Bausch auf. Karten kosten zwischen 32 und 56 Euro. Nach der Samstagsvorstellung spielt der Multi-Instrumentalist und Sänger Yusuf Sahilli um 22.30 Uhr zusammen mit Heike Becker (Bass) und Musiker Martin Krümmling (Schlagzeug) bei einem After-Show-Konzert im Gläsernen Foyer alternativen Folkrock. Der Eintritt beträgt 17, ermäßigt elf Euro, für Gäste der Abendvorstellung ist der Einlass frei. Kartenbestellungen sind unter pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/5042558 möglich. Infos: theater-im-pfalzbau.de

Theater Heidelberg führt Brechts „Mutter Courage“ auf

Im Tross der Armee reist die Marketenderin Anna Fierling, genannt Mutter Courage, durch die Verwüstung, die der Dreißigjährige Krieg bei Land und Menschen angerichtet hat. Was Bert Brecht in seinem Drama „Mutter Courage und ihre Kinder“ niederschrieben und Paul Dessau in Musik gefasst hat, wird in der Regie von Markus Dietz am Samstag, 10. Dezember, am Theater und Orchester Heidelberg zur Premiere gebracht. Für die musikalische Leitung und Bearbeitung zeichnet Günter Lehr verantwortlich. Zur Premiere sind allerdings keine Tickets mehr verfügbar, erst wieder für die Vorstellung am Samstag, 18. Dezember, 19.30 Uhr, gibt es Restkarten.

Infos: theaterheidelberg.de

Klaus Hoffmanns Brel-Konzert im Capitol kann stattfinden

Dass der Berliner Liedermacher Klaus Hoffmann die Chansons von Jaques Brel singen kann, steht längst außer Frage. Dass er es im Mannheimer Capitol am Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr, auch darf, ist im zweiten Corona-Winter eine Nachricht. Laut Capitol wurde der Vorverkauf rechtzeitig gedeckelt, so dass das Programm „Klaus Hoffmann singt Brel“ nicht überbucht ist. Infos zu eventuellen Restkarten unter 0621-3367333. Info: capitol-mannheim.de

Wettstreit der Star-Kastraten bei „Winter in Schwetzingen“

Die kommenden Aufführungen beim Barock-Fest „Winter in Schwetzingen“ widmen sich dem Star-Lastraten-Paar schlechthin: Farinelli und Caffarelli. Beim „Castrato wars“-Gastspiel präsentieren Countertenor Philipp Mathmann und das Ensemble I Porporini Musik von Johann Adolph Hasse, Georg Friedrich Händel und Carl Heinrich Graun im Rokokotheater Schwetzingen. Die musikalische Leitung hat Gerd Amelung. Die Vorstellungen finden am Samstag, 11. Dezember, um 16 und 19.30 Uhr statt. Karten kosten zum Normalpreis zwischen 15 und 39 Euro, Hörplätze sieben Euro. Mehr unter theaterheidelberg.de

„7 auf einen Streich“ als Figurentheater im Theaterhaus G7

„Von der Tapferkeit der Welt“ erzählt das Figurentheaterstück „7 auf einen Streich“, das am Sonntag, 12. Dezember, 16 Uhr, im Mannheimer Theaterhaus G7 gezeigt wird. Des Schneiderleins Wege führen ihn darin in die Tiefe der Schneiderwerkstatt und die Untiefen eines Wörterbuchs, das die Brüder Grimm geschrieben haben. Dort begegnen dem Publikum ab acht Jahren „die Hoffnung“, „die Klugheit“, „die Gelassenheit“ und „die Freiheit“ höchstpersönlich! Hanna Malhas, Christian Glötzner und Maren Kaun spielen die Koproduktion von Figurentheater Tübingen und Theater Maren Kaun. Karten kosten nach dem Solidaritätsmodell fünf, neun, 14 oder 20 Euro (Vorverkauf).

Tuareg-Band Tamikrest tritt in Alter Feuerwache auf

Tamikrest heißt die Band, die am Dienstag, 14. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache gastiert: Der Name bedeutet laut Ankündigung bezeichnenderweise so viel wie „Knotenpunkt“ oder „Bündnis“ in der Sprache der Kel Tamashek, einem traditionellen Nomaden-Volk aus der Sahara, das unter dem Namen Tuareg bekannt ist. Spuren von Dub, Blues, Psychedelia, Funk und Art-Rock lassen die Musiker in ihrer modernen Interpretation traditioneller Tuareg-Musik zusammenfließen. Tickets kosten 20 Euro (plus Gebühr) im Vorverkauf an der Abendkasse 25 Euro.

Duo-Abend mit Listentojules in Mannheimer Klapsmühl'

Die Sängerin und Songschreiberin Listentojules (aka Jules) musiziert am Dienstag, 14. Dezember, 20 Uhr gemeinsam mit Jazz-Trompeter, Posaunist und Saxofonist Julian Maier-Hauff im Rahmen der IG-Jazz-Reihe in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus - und das dürfte ziemlich aufregend werden. Karten für diese „Listen 2 Session“ kosten zwischen acht und 15 Euro. Kartenreservierungen unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu.

Musical „Flashdance“ im Mannheimer Maimarktclub

„What A Feeling!“ heißt es am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, wenn das Musical „Flashdance im Mannheimer Maimarktclub gastiert. offMUSICAL präsentiert die Bühnenadaption des 80er-Jahre-Kultfilms um die Stahlarbeiterin Alex Owens, die nachts in Pittsburgh als Tänzerin in einer Bar arbeitet und von einer Karriere im Bühnenlicht träumt. Karten kosten zwischen 29,95 und 99,50 Euro (ggf. plus Gebühr) unter showslot.com

„Ehe im Lockdown“ sorgt im Schatzkistl für Unterhaltung

Für das Ehepaar auf der Bühne mag es zwar „Eine gegenseitige Zumutung“ sein - aber für das Publikum bedeutet es anderthalb amüsante Stunden Unterhaltung, wenn das Zwei-Personen-Stück „Ehe im Lockdown“ am Freitag, 10. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl aufgeführt wird. Es spielen Cynthia Popa und Volker Heymann - der auch das Buch dazu geschrieben geschrieben hat und zusammen mit Peter Willi Hermanns Regie führt. Im Zuge der Bemühungen, seine Ehe zu retten, lässt sich Protagonist Achim in dem Stück in eine haarsträubende Kette von sich überbietenden Wiedergutmachungsversuchen einwickeln - bis das Chaos perfekt ist. Die Produktion kehrt am 16. Januar, 16 Uhr, ins Schatzkistl zurück. Der Eintritt kostet 21,50 Euro (ggf. plus Gebühr). Tickethotline: 0621 3367333. Info: schatzkistl.de

Ana Popovic und Band im Musiktheater Rex

Sie stand bereits mit Künstlern wie Solomon Burke, Walter Trout und Udo Lindenberg auf der Bühne. Jetzt tritt die serbische Blues-Gitarristin und Sängerin Ana Popovic am Freitag, 10. Dezember, 20.30 Uhr zusammen mit ihrer Band bei einem (vorverlegten) Konzert im Musiktheater Rex in Bensheim auf. Tickets gibt es online für 25,20 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse für 29 Euro. Der Auftritt der britischen Bluesrock-Band The Brew, geplant für den Folgetag, wird dagegen auf den 11. Oktober 2022 verschoben. Karten unter musiktheater-rex.de

Rebekka Kricheldorf liest im Ernst-Bloch-Zentrum

Ihr Romandebüt „Lustprinzip“ stellt die Dramatikerin – und ehemalige Hausautorin am Nationaltheater Mannheim - Rebekka Kricheldorf am Dienstag, 14. Dezember, 18 Uhr, im Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum vor. Außer Auszügen aus ihrem Buch, das ein bewegtes Leben im Berlin der späten neunziger Jahre thematisiert, liest sie auch Passagen aus den zwei Theaterstücken „Rosa & Blanca“ und „Das blaue Licht/Dienen“, die sich mit grimmschen Märchen auseinandersetzen. Auf die Lesung soll ein Dialog mit Literaturexperte Hans Thill über die Entstehung von Kricheldorfs Texten folgen. Karten für die Veranstaltung in der Reihe „Autorinnen und Autoren im Ernst-Bloch-Zentrum“ kosten fünf, ermäßigt 2,50 Euro. Mehr: bloch.de

„Alte Musik Spezial“ in Christuskirche abgesagt

Das „Alte Musik Spezial“-Konzert, das für Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, in der Mannheimer Christuskirche geplant war, ist abgesagt. Das Programm soll aufgezeichnet und auf dem YouTube-Kanal des Kantorats an der Christuskirche Mannheim veröffentlicht werden. Info: www.christuskirche.org