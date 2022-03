Es geht wieder rund: Von "ABBAmania" bis zum Neuen Deutschen Jazzpreis

Metropolregion. „ABBAmania – The Show“ kommt in die Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Die Musik von ABBA schien schon längst in den himmlischen Hallen der Popmusik in ewigen Stein gemeißelt – und dann schlugen Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid mit ihren neunten Album „Voyage“ im vergangenen November nach rund 40 Jahren Pause tatsächlich noch ein neues Kapitel auf. Wenn „ABBAmania – The Show“ - die nach eigenen Produktionsangaben größten ABBA-Tribute-Show der Welt - am Donnerstag, 31. März, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena zu Gast ist, wird somit gleichermaßen das große Comeback der legendären Vorbilder wie auch das 50. Jubiläum der ABBA-Gründung gefeiert. Das Publikum darf sich also nicht nur auf die monumentalen Hits der Pop-Ikonen, sondern wohl auch auf den einen oder anderen neuen Song freuen. Karten für die Show der „The Super Trouper-Tour 2022“ gibt es online im SAP-Arena-Ticketshop ab 49,90 Euro (Abholung an der SAP-Arena-SAP Kasse). Infos zur Show: abbamania-the-show.de/de

Video „ABBAmania – The Show“, Gold Tour 2019, Schwedenreise:

Premiere von Roman-Adaption „Dschinns“ am Nationaltheater verschoben

Mannheim. Mit „Dschinns“ wird der neue Familien- und Gesellschaftsroman von „Ellbogen“-Autorin Fatma Aydemir am Mannheimer Nationaltheater (NTM) als Uraufführung auf die Bühne gebracht. In der Regie von Selen Kara - die auch schon „Ellbogen“ für das NTM adaptierte – sollte „Dschinns“ am Freitag, 1. April, im Schauspielhaus Premiere feiern. Doch diese musste nun aktuell auf Sonntag, 10. April, 20 Uhr, verschoben werden. Erzählt wird in dem Stück die Geschichte von Hüseyin, der sich Ende der 90er Jahre, nach dreißig Jahren harter Arbeit in Deutschland, den Traum von einer Eigentumswohnung in Istanbul erfüllt hat – aber einen tödlichen Herzinfarkt erleidet, noch bevor er seine Familie dort empfangen kann. Seine Frau und seine Kinder reisen zu seiner Beerdigung in die türkische Metropole und bringen alle ihren eigen Verletzungen, Verstrickungen und Wünsche mit. Theaterkarten kosten zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro sowie „Last Minute“ für Schüler, Schülerinnen und Studierende neun Euro. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Rufnummer 0621/1680150 erreichbar.

Infos zum Stück, weiteren Vorstellungen und Tickets gibt es hier: nationaltheater-mannheim.de

Video über die Romanfiguren

Lars Danielsson eröffnet Konzertwochenende zum Neuen Deutschen Jazzpreis

Mannheim. Der Neue Deutsche Jazzpreis 2022 geht kommendes Wochenende klangvoll in seine (vorerst) letzte Runde: Am Freitag, 1. April, 20 Uhr, steht zunächst das Kuratorenkonzert mit Jazzpreis-Kurator, Kontrabassist und Cellist Lars Danielsson in der Alten Feuerwache Mannheim auf dem Programm. Begleitet wird der schwedische Saitenzauberer hierbei von Pianist Gregory Privat. Danielsson hatte aus einer Vorauswahl von elf Bands die drei Finalisten-Formationen ausgewählt, aus denen das Publikum nun den Sieger der mit 10000 Euro dotierten Auszeichnung wählt. Diese Entscheidung steht bei den Wettbewerbskonzerten am Folgetag, Samstag, 2. April, 20 Uhr, an, wenn das Felix Henkelhausen Quintet um den namensgebenden 26-jährigen Kontrabassisten, Bandleader und Komponisten, das Trio um die 33-jährige Pianistin und Komponistin Olga Reznichenko und schließlich das Rebecca Trescher Tentet auf die Bühne der Alten Feuerwache treten. Bandleaderin Trescher, Jahrgang 1986, ist zugleich Komponistin und Klarinettistin. Tickets für das Kuratorenkonzert gibt es online für 25,20 Euro, ermäßigt für 20,80 Euro (jeweils plus Gebühren). Online-Karten für die Wettbewerbskonzerte kosten 20,80 Euro, ermäßigt 16,40 Euro - auch hier kommen Gebühren hinzu. Kombi-Tickets für Freitag und Samstag sind im Internet-Shop für 37,30 Euro (plus Gebühren) erhältlich. Karten gibt es hier: altefeuerwache.com

Video Lars Danielsson & Gregory Privat:

Heidelberger Frühling treibt klangvolle Blüten / Igor Levits kammermusikalische „Standpunkte“ starten

Heidelberg. Ein so hochkarätiges wie enorm dicht gestricktes Programm hält das internationale - noch bis zum 24. April andauernde - Musikfestival Heidelberger Frühling auch in den kommenden Tagen für seine Besucherinnen und Besucher bereit. Zum Auftakt der „Standpunkte“-Reihe etwa treffen der Essener Domorganist Sebastian Küchler-Blessing und der Rastätter Pianist Frank Dupree am Donnerstag, 31. März, 17 Uhr, in der Peterskirche aufeinander, um Rachmaninow, Bach und schließlich Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ in der vierhändigen Fassung des Komponisten für Orgel und Klavier zu spielen. Karten kosten zwischen 19 und 52 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar.

Video Igor Levit über seine “Standpunkte 2022”:

In der Konzertreihe „SPRINGBoard“ ist hiernach um 19 Uhr, Bratschistin Sindy Mohamed im Dezernat 16 zu hören. Daniel Maydell und Moritz Stotz (Classic Scouts) moderieren den Auftritt, bei dem Mohamed Kompositionen von Bach über Vieuxtemps bis zum zeitgenössischen irischen Komponisten Garth Knox interpretiert. Karten kosten 25 Euro. Am selben Abend und gleichfalls im Rahmen des von ihm mitkuratierten Kammermusikschwerpunkts „Standpunkte“ wird Klaviervirtuose Igor Levit (zugleich Künstlerischer Co-Leiter des „Frühlings“) um 19.30 Uhr in der Aula der Neuen Universität Heidelberg unter dem Leitmotto „Entgrenzung“ musizieren. Mit dabei sind Fabian Müller (Klavier), Diana Tishchenko (Violine), Jonas Palm (Violoncello) sowie das Vocalensemble Rastatt (Leitung: Holger Speck). Präsentiert werden Werke von Johann Sebastian Bach (als gleichzeitiger Fixpunkt der „Standpunkte“), Morton Feldman, Bach-Busoni und Felix Mendelssohn Bartholdy. Karten kosten zum Normaltarif zwischen 19 bis 79 Euro. Zwölf weitere „Standpunkte“-Veranstaltungen stehen bis zum 3. April auf dem „Frühling“-Programm.

Parallel dazu wird auch die in das Festival eingebettete Programmreihe re:start fortgesetzt, bei der insgesamt fast 70 Konzerte an über 50 Orten in ganz Heidelberg ausgerichtet werden. Daneben steht unter anderem das von Bassbariton und Gesangsprofessor Thomas Quasthoff präsentierte “LiedFEST”-Preisträgerkonzert am Sonntag, 3. April, 19.30 Uhr, in der Aula der Neuen Universität Heidelberg auf dem umfangreichen weiteren Programm. An diesem Konzertabend rund um das “Spanische Liederspiel” von Robert Schumann wirken die “Das Lied”-Preisträgerinnen und -Preisträger Nikola Hillebrand (ehemals Ensemblemitglied am Mannheimer Nationaltheater), Jóhann Kristinsson, Hagar Sharvit, Manuel Walser und Alexander Fleischer (Klavier) mit. Tickets kosten zum regulären Preis zwischen 19 und 69 Euro. Vollständiges Programm und Karten: heidelberger-fruehling.de

Jazz mit Seele und frechem Groove im Mannheimer Ella & Louis

Mannheim. Soul Jazz, also „Seelen-Jazz“ im besten Sinn verspricht das Konzert der schweizerischen Formation Root Area seinem Publikum im Mannheimer Musikclub Ella & Louis zu bieten, wo Christoph Grab (Saxofon), Marcel Thomi (Hammondorgel) und Elmar Frey (Schlagzeug) am Donnerstag, 31. März, 20 Uhr, zu Gast sind. Mit dabei ist die Alt- und Sopran-Saxofonistin Nicole Johänntgen. Vom langsamen Blues-Stück zu New Orleans Funk, von der gospeligen Ballade zum Schweizer Volkslied im afrikanischen Gewand reicht das vielfältig verwurzelte musikalische Programm der Band. Karten hierfür gibt es im Vorverkauf für 22 Euro, an der Abendkasse für 24 Euro.

Video „Musik aus der LadenEcke“ mit Zelia Fonseca:

Die wunderbare, aus Brasilien stammende Gitarristin, Komponistin und Sängerin Zélia Fonseca stattet dem Ella & Louis am Freitag, 1. April, 20 Uhr, einen Besuch ab. „Brasilianisch - Emotinal – Intim“ titelt ihr Konzertprogramm, bei dem die Musikerin von Marcio Tubino (Saxofon, Flöte, Percussion), Rolf Breyer (Bass) und Schlagzeugerin Angela Frontera begleitet wird. Auch hier beträgt der Eintritt 22 Euro respektive 24 Euro an der Abendkasse. Einzelplätze und Zweiertische waren hier zuletzt schon ausverkauft.

Das junge Saxofon- und Stimmtalent Gabriele Maurer und ihr Quintett (mit Gitarrist Oscar Mosquerra, Pianist Philip Weyand, Bassist Sebastian Ascher und Schlagzeuger Jakob Dinnebier) ist am Montag, 4. April, 20 Uhr, in dem Jazzclub zu erleben. „Jung, Frech, Groovy!“ geht es dort zu, wenn das GMQ „existenzielle Fragen in lyrische Melodien ummantelt von reibenden Grooves und warmen Gesängen“ verpackt. Tickets gibt es für 20 Euro, an der Abendkasse kosten sie zwei Euro mehr. Programm und Karten: ellalouis.de

Video Gabriele Maurer Quintett „Why Would“:

Mannheimer Philharmoniker führen Mozart, Widmann und Beethoven auf

Mannheim. Zum vierten „FinestClassics Konzert“ laden die Mannheimer Philharmoniker am Freitag, 1. April, 20 Uhr, in den Musensaal des Mannheimer Rosengartens ein. Gespielt wird Mozart („Kegelstatt Trio“ KV 498), Jörg Widmann („Nachtstück“) und Beethoven („Grand Trio“ op. 38). Olga Zado, zugleich künstlerische Leiterin der „FinestClassics“-Reihe, ist bei dem kammermusikalischen Abend am Klavier zu erleben, Sharon Kam an der Klarinette und Johannes Moser am Cello. Karten kosten je nach Kategorie zwischen 24 und 74 Euro, ermäßigt zwischen 21 und 63 Euro. Sie sind im Online-Ticketshop, unter der Telefonnummer 0621/43735022 oder per E-Mail an info@mannheimer-philharmoniker.de erhältlich. Infos und Konzertkarten: mannheimer-philharmoniker.de

Theater Oliv startet „Feminin ist In“-Programm

Mannheim. Nach seiner selbstgewählten Winterpause hat das Mannheimer Theater Oliv nun sein Bühnenprogramm neu gestartet, das in den kommenden Monaten unter dem Motto „Feminin ist In - oder: Wie gut passt das M auf das W?“ steht. Los geht es damit am Sonntag, 3. April, 19.30 Uhr, bei einem Theater-Talk mit prominenten Teilnehmerinnen: Bertha Benz (verkörpert von Theater-Co-Leiterin Coralie Wolff), Romy Schneider (Petra Weimer), Barbra Streisand (Jeanette Rosen), Greta Thunberg (Marilena Weichert) und Schildmaid-Legende Lathgertha (Julia-Stephanie Schmitt). Moderiert wird der Abend von der zweiten Oliv-Leitungshälfte Boris Ben Siegel. Tickets gibt es für zwölf, ermäßigt acht Euro (jeweils plus Gebühren); an der Abendkasse kosten sie 14 Euro, ermäßigt acht Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an info@theateroliv.de oder via Kartentelefon (0621/8191477) und Zahlung per Überweisung möglich. Tickets sind zudem auch online bei reservix.de verfügbar. Infos zum Theater-Talk „Feminin Ist In“: theateroliv.de

Saiten-Spezialist Adax Dörsam musiziert im Mannheimer Café Engel

Mannheim. Im Mannheimer Café Engel konzertiert der vielseitig begabte und in mannigfaltigen Saiten-und Zupf-Instrumenten (Gitarre, Ukulele, Charango, Saz, Oud, Sitar ...) beschlagene Musiker Adax Dörsam am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es im Café oder auf der Homepage desselben. Kartenbestellungen: engel-mannheim.de

„Kurpälzisch fer Neigeplackte“ im Schatzkistl

Mannheim. Das Musikkabarett Schatzkistl ist auch eine Hochburg der Mundart, deswegen passt der Termin am Donnerstag, 31. März, 20 Uhr, perfekt ins Programm: Seit 25 Jahren präsentieren Doris Steinbeißer und Eberhard Reuß im SWR-Hörfunk unter dem Titel „Kurpälzisch fer Neigeplackte“ ihren Mundartkurs der etwas anderen Art. Mit einem „dialektal-dialektischen“ Blick auf die große und kleine Welt aus kurpfälzer Sicht. So wie der Schnawwwl gewachsen ist. In einer Extra-Ausgabe von gibt es eine Rückschau auf das, was im letzten Vierteljahrhundert die Region und ihre Menschen bewegt hat. Und einen Blick voraus, auf das, was da möglicherweise nach Corona noch kommen könnte. US-Clown Peter Shub kommt dagegen in seinem Programm „Tischgebe(e)te“ fast ohne Worte aus und wird so in allen Ländern verstanden. Es lebt von Geräuschen, Gesang, dem Spiel mit Objekten, Kontrasten, Missverständnissen, scheinbaren Unfällen, natürlich einem Tisch und manch komischem Kraut. Eintritt: jeweils 21,50 Euro.

TV-Kabarettist Christian Ehring bringt „Antikörper“ in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Der als Moderator der NDR-Satiresendung „Extra 3“ und Side-Kick Oliver Welkes in der ZDF-„heute Show“ bekannte Kabarettist Christian Ehring ist am Freitag, 1. April, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof (KTB) zu Gast. Ehring präsentiert dort sein Bühnensolo „Antikörper“, und jenes ist „ein hintergründiger satirischer Monolog über eine Gesellschaft im Krisenmodus, über Kommunikationsprobleme, Verschwörungserzählungen, Cancel Culture und den Versuch, im Gespräch zu bleiben, wo es keine gemeinsame Sprache mehr gibt“, wie das KTB-Programm ankündigt. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 28 Euro, online sind Tickets für 27,40 Euro (plus Gebühr) erhältlich. Mehr zum Auftritt von Christian Ehring und zum Kartenkauf gibt es hier: karlstorbahnhof.de

Gründungsteam zeigt Choreografie „stuck“ in Mannheimer Kunsthaus Zeitraumexit

Mannheim. Mit „stuck“ wird eine Tanzrecherche von Gabriele Oßwald und Wolfgang Sautermeister am Freitag und Samstag, 1. und 2. April, jeweils 20 Uhr, im Mannheimer Kunsthaus Zeitraumexit aufgeführt – das 2001 von den beiden Performance-Kunstschaffenden mitgegründet und hiernach lange geleitetet worden war. Oßwald und Sautermeister haben für diese Produktion als Performer mit der österreichischen Choreografin Doris Uhlich zusammengearbeitet: „Im Proberaum trafen sich zwei Generationen und zwei Genres und forschten gemeinsam nach einem unbeweglichen Tanz“, verrät die Vorankündigung. Entstanden ist dabei „ein Duett zwischen Performance Art und Tanz und eine sehr persönliche Studie über Unbeweglichkeit und Stillstand.“ Die Performance entstand 2020 bei Zeitraumexit, hatte dann in Wien seine Österreich-Premiere und kehrt jetzt nach Mannheim zurück. Karten kosten im solidarischen Preissystem zwischen drei (Supersparpreis) und 25 Euro (Soliticket). Die Tickets gibt es im Online-Shop, Reservierungen sind außerdem per Mail an ticket@zeitraumexit.de oder über das Kartentelefon unter der Nummer 0621/33939755 möglich. Info und Ticket: zeitraumexit.de

Solidaritätskonzert für Ukraine im Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Um gemeinsam Solidarität mit der Ukraine zu bekunden und in der aktuellen Situation zu helfen, veranstalten Enjoy Jazz, KulturTandem, die Freunde Arabischer Kunst & Kultur sowie der gastgebende Karlstorbahnhof einen internationalen Abend mit Musik in dem Heidelberger Kulturzentrum. Mitwirkende sind Katherine Zyabluk (Piano), Laila Mahmoud (Qanun), Mohamad Fityan (Nay und Kavala), Jonathan Sell (Bass), Dominik Fürstberger (Schlagwerk). Für den Eintritt gilt: „Pay what you can/Gib so viel du kannst“. Die Platzreservierung für den bestuhlten Karlstorbahnhof-Saal erfolgt per E-Mail an anmeldung@karlstorbahnhof.de. Alle Eintrittseinnahmen und Spenden sollen zu 100 Prozent an die Initiative „Music Saves UA“ gehen. Wer schon vorher spenden möchte, kann dies hier tun: enjoyjazz.de. Infos zum musikalischen Solidaritäts-Abend im Karlstorbahnhof: karlstorbahnhof.de

Vollplaybacktheater hebt in Alter Feuerwache Mannheim ab

Mannheim. Ob ob nach Rocky Beach, wo die „???“ beheimatet sind, in Geisterjäger John Sinclairs London oder mit Sherlock Holmes ins neblige Dartmoor: Mit dem Vollplaybacktheater (VPT) stehen immer wieder höchst vergnügliche Exkursionen auf dem Tour-Reiseplan. Diesmal machen die sechs VPT-Mimen als „Helden der Galaxis“ in der Alten Feuerwache Station - und zwar am Sonntag, 3. April, 20 Uhr. Dieses Programm „rührt alle Heldinnen und Helden der Science Fiction in einen großen, schillernden Spiralnebel und düst dann mit Euch zusammen in der Rakete dort hin, um nichts weniger zu tun als, die Galaxie zu retten!“, wie es verlockend abenteuerliche in der Ankündigung heißt. An der Abendkasse werden 30 Euro für den Eintritt fällig, im Vorverkauft kosten Tickets 24 Euro (plus Gebühren). Alle Infos zum VPT-Auftritt finden sich unter altefeuerwache.com

Rotoskopia treten bei IG Jazz in Mannheimer Klapsmühl' auf

Mannheim. In der Filmkunst ist die Rotoskopie ein Animationsverfahren, bei dem, grob gesagt, die per Kamera eingefangenen Szenen noch einmal Bild für Bild nachgezeichnet werden - man kennt das etwa aus Richard Linklaters famosem Werk „A Scanner Darkly“. In ähnlicher Weise erzeugt die Jazzformation Rotoskopia auf „komplett analoge Weise Stimmungen erzeugt die frisch sind, aber doch seltsam vertraut wirken“. Das Bandprojekt von Robert Schippers, Max Clouth und Julian Losigkeit ist am Dienstag, 5. April, 20 Uhr, im Rahmen der Konzertreihe der IG Jazz Rhein-Neckar in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu Gast. Karten für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro gibt es telefonisch im Theater unter der Rufnummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Online kosten sie 18,60 Euro, ermäßigt 13,10 (plus Gebühr). Infos zum Konzert: klapsmuehl.eu

Corona-Blues erklingt im DAI Heidelberg

Heidelberg. Einen „Blues with C“ - den „Blues mit Corona“ - bringen Autor Franz Maciejewski und der Klarinettist und Komponist Rainer Horcher mit seinem Horch Art Ensemble am Samstag, 2. April, 20 Uhr, im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in Heidelberg zu Gehör. Auslöser und Vorlage für das Wort-Ton-Projekt „Blues with C“ war ein Essay des Heidelberger Schriftstellers Maciejewski, wie das DAI informiert. In diesem Text wird demnach nicht nur die aktuelle Lage beleuchtet, sondern es werden auch „kunst- und kulturgeschichtliche Tiefenbohrungen vorgenommen. Dem entspricht die Musik: Durchaus auch an neuer Musik orientierte durchkomponierte Passagen werden mit jazzig improvisatorischen Teilen durchmischt“, heißt es weiter. Maciejewski selbst wird die Einführung in den Abend übernehmen. Karten kosten 11,90 Euro, ermäßigt 9,90 Euro (plus Versandkosten), an der Abendkasse wird ein Aufpreis berechnet. Konzertinfos und Tickets: dai-heidelberg.de

Kabarett-Duo Die ZWEIfler greift in Mannheimer Klapsmühl' zum Satire-Skalpell

Mannheim. „Wird schon wieder“, beruhigt uns der Titel des aktuellen, 41. Bühnenprogramm des Kabarett-Duos Die ZWEIfler, das sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 3. April, 18 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu heiter-kritischem Gemüte führen können. Michael Angierski und Elmar Thüner befassen sich darin mit dem Unterschied zwischen Beruhigung und Betäubung und „schauen aus bisweilen überraschender Perspektive auf die Entwicklungen unserer Gesellschaft und sezieren sie mit dem scharfen Skalpell der Satire, manchmal auch mit dem elegant geschwungenen Vorschlaghammer“, wie in den Spielplaninformationen vermerkt wurde. Karten gibt es für 20, ermäßigt 15 Euro telefonisch unter 0621 /22488 oder oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Auf online sind Tickets erhältlich, dort kosten sie 24,10 Euro, ermäßigt 18,60 Euro (plus Gebühr). Mehr dazu gibt es auf der Klapsmühl'-Homepage: klapsmuehl.eu

Komödie „Altwerden ist nichts für Feiglinge!“ feiert am Oststadt Theater Premiere

Mannheim. Mit „Altwerden ist nichts für Feiglinge!“ feiert eine Komödie des französischen Autors Éric Buffon am Freitag, 1. April, 20 Uhr, am Mannheimer Ostadt Theater Premiere. Ausgangspunkt der Inszenierung in der Regie von Petra Förster: Frührentner Max (LK von Volckamer) lebt mit seiner späten Liebe Maria (Katharina Luckhaupt) in der Wohnung seines Stiefsohns Pascal (Sören Messing), wo er lebenslanges Wohnrecht hat – allerdings nur alleine. Eines Morgens aber steht Stief-Sohnemann Pascal unverhofft vor der Tür, was eine Kette turbulenter Ereignisse auslöst. Die nächste Vorstellung steht am Samstag, 2. April, gleichfalls um 20 Uhr auf dem Spielplan. Karten zu je 30 Euro können auf der Theater-Homepage bestellt werden.oststadt-theater.de

Keine Karten mehr für GreeeN-Konzert in Alter Feuerwache

Mannheim. Ausverkauft ist das Heimspiel-Konzert, das der aus Mannheim stammende Rapper GReeeN am Mittwoch, 6. April, in der Alten Feuerwache der Quadratestadt gibt. Vergangenen Dezember hat der erfolgreiche Musiker sein jüngster Werk „Das verlorene Album“ veröffentlicht, in der Feuerwache macht er auf seiner „Highland Tour 2022“ Station.

Konzert von Lina Maly in Alter Feuerwache Mannheim verlegt

Mannheim. Neuer Termin für den Auftritt von Lina Maly in der Alten Feuerwache Mannheim: Das für Donnerstag, 31. März, anberaumte Konzert der Liedermacherin ist um gut eineinhalb Jahre auf den 23. Oktober 2023 verlegt worden. Bereits gekaufte Tickets behalten nach Informationen der Alten Feuerwache weiterhin ihre Gültigkeit oder können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Heidelberger Theaterpremiere von „How to date a feminist“ entfällt

Heidelberg. Die für Freitag, 1. April, am Heidelberger Theater geplante Premiere der romantischen Komödie „How to date a feminist“ von Samantha Ellis (Regie: Georg Zahn) entfällt. Karten waren zuletzt erst wieder für die Vorstellungen ab 16. April verfügbar. Aufgeführt wird das Stück in den Heidelberger breidenbach studios in der Hebelstraße. Tickets kosten 19 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Die Theaterkasse ist unter der Telefonnummer 06221/5820000 erreichbar. Infos zu Stück und Aufführungen: theaterheidelberg.de