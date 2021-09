Cris Cosmo im September live erleben

Die Strandtour von Cris Cosmo im Norden ist vorbei, aber die Live-Auftritte in der Region gehen weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit Tobias Nessel (Drums) spielt Cris Cosmo am Donnerstag, 9. September, im Schnick Schnack in Niederbühl (Rastatt). Der Eintritt für das Event um 20 Uhr ist frei, eine Anmeldung/Resevierung ist erfordlerich. Bei gutem Wetter findet das Konzert im Biergarten statt, bei schlechtem Wetter in den Innenräumen.

Ebenfalls gemeinsam mit Tobias Nessel gibt Cris Cosmo am Freitag, 10. September, beim KulturFreitag in Bretten ein Konzert. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 10 Euro. Das Konzert findet im Freien (Untere Kirchgasse 9 ) statt, bei schlechtem Wetter in der Stadtparkhalle.

Cris Cosmo & Band (Quartett-Besetzung mit Tobi Nessel (Drums), Sascha Feldmann (Bass) und Matthias Orgler (Keys)) spielen am Sonntag, 12. September, beim Spinelli Fest in Mannheim auf dem BUGA Gelände. Der Eintritt ist kostenlos, die Band spielt von 15 bis 16 Uhr. Das BUGA-2023-Gelände gibt beim Fest seinen Gästen von 11 bis 17 Uhr einen ersten Vorgeschmack, was 2023 mit der BUGA auf dem alten Kasernengelände “Spinelli” auf sie zukommt. Eine Rundführung über das Gelände, Mitmachprogramme und Gastronomie sind neben Cris Cosmo & “Vie au Carré” (etwa 14 Uhr) ebenfalls geboten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Cris Corsmo spielt gemeinsam mit Michl Fischer (Drums) beim musikalischen Donnerstag des TK Grün-Weiss Mannheim, Neckarplatt 11. Der Eintritt für das Konzert von 19 bis 22 Uhr am Donnerstag, 23. September, ist frei, eine großzügige Spende ist erbeten. Bei schlechtem Wetter muss das Konzert abgesagt werden. Reservierungen werden empfohlen.

Außerdem spielen Cris Cosmo und Drummer Tobias Nessel am Dienstag, 14. September, beim Feierabendpicknick (Eutzinger Str. 43 ) in Landau (Pfalz), Der Eintritt kostet 10 Euro, an der Abendkasse 13 Euro.

Für alle Veranstaltungen gelten die dann herrschenden Corona-Regelungen.