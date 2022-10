Als Dankeschön: Apache 207 startet Zusatztour im Januar in Mannheim

Mannheim. „Wir befanden uns in Trance, gemeinsam mit 155000 Fans und keiner wollte gehen, deshalb sehen wir uns ganz bald wieder“, heißt es in einer Pressemitteilung von Apache 207, mit der der Rapper eine Zusatztournee im Januar durch fünf Städte ankündigt – „um alle zusammen nochmal in den Block zu holen und vor den Fenstern von Apaches Mutter seine Lieder zu feiern.“Das heißt: Der Tourstart wird wie schon im August ein Heimspiel in der Mannheimer SAP Arena, am Samstag, 14. Januar 2023. „Apache startet in keiner anderen Stadt als Mannheim. Anschließend sehen wir uns in München, Köln, Hamburg und zum Tourfinale in Berlin. Wir freuen uns sehr darauf“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Vorverkauf startet am Dienstag, 25. Oktober, 16 Uhr auf eventim.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu veröffentlichte Apache 207 auf YouTube ein Video mit Konzertimpressionen zum Lied „DANKESCHÖN (Nie mehr gehen)“: