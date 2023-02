25 Jahre „Riverdance“ in Mannheim: „Die Show sprüht vor Energie“

Mannheim. Das Tagesgeschäft hat er an den Kreativdirektor Padraic Moyles abgegeben, doch die eine oder andere Show der laufenden Tournee, so verspricht Riverdance-Erfinder John McColgan (77), werde er ganz bestimmt besuchen. 1995 erfanden McColgan und seine Frau Moya Doherty die packende Irish-Dance-Show, die bisher von 28 Millionen Menschen in aller Welt gesehen und bestaunt wurde. Und ein Ende, so erzählt der in Dublin lebende Macher, sei nicht abzusehen. Am Sonntag, 26. Februar, 20 Uhr, kann man sich davon im Mannheimer Rosengarten selbst überzeugen. Bei eventim.de waren Karten zuletzt noch in den Kategorien für 77,50 und 112 Euro (plus Expressversand) verfügbar. Zu den Karten: www.eventim.de/

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mr. McColgan, seit der Weltpremiere im Point Theatre in Dublin im Februar 1995 sind 62 Ehen zwischen Mitglieder der „Riverdance“-Produktionen zustande gekommen. Zunächst mal Glückwunsch dazu.

John McColgan: Herzlichen Dank (lacht). Wollen wir auch die über hundert Riverdance-Babys nicht vergessen! „Riverdance“ ist eben eine Show, die mit ganz, ganz viel Liebe gemacht wird, und das seit mittlerweile 28 Jahren. Und die Romantik ist natürlich auch ein tragender Bestandteil unserer Shows. Das Tolle ist, dass viele Tänzerinnen und Tänzer, die aktuell in der Show dabei sind, noch gar nicht geboren waren, als wir mit „Riverdance“ starteten. Im Moment haben wir drei Mitwirkende, deren Eltern auch in der Show gearbeitet haben. Überhaupt ist das Ensemble aktuell sehr jung.

„Riverdance“ basiert auf einer Komposition des Grammy-Preisträgers Bill Whelan und wurde erstmals als siebenminütiger Pausenfüller beim Eurovision Song Contest 1994 (ESC) in Dublin aufgeführt. Sie und Ihre Frau Moya Doherty nahmen sich der Show an und bauten sie innerhalb eines Jahres zu einer abendfüllenden Bühnenproduktion aus. Wussten Sie von Anfang an, was für ein internationales Potenzial „Riverdance“ besitzt?

McColgan: Moya und ich sahen beim ESC, wie 4000 Menschen aus ganz Europa von ihren Stühlen sprangen und schier ausflippten vor Freude. So etwas hatte es bei diesem Wettbewerb noch nie gegeben, schon gar nicht beim Pausenprogramm, und wir wussten, das ist etwas Tolles und Einmaliges. Wir haben die Show also weiterentwickelt und hinausgeführt in die weite Welt. Zeitweise waren vier Produktionen parallel unterwegs, jetzt sind es zwei: Eine in Nordamerika und eine in Europa. Ich übertreibe nicht, wenn ich sagen: Die Show ist so populär wie eh und je.

In den Anfangstagen tanzte bei „Riverdance“ noch Michael Flatley die Hauptrolle. Bald darauf habt ihr euch zerstritten, und er gründete die Konkurrenzproduktion „Lord Of The Dance“.

McColgan: Wir sind und bleiben das Original. „Riverdance“ hatte immer phantastische Tänzerinnen und Tänzer, aber die Show als solche ist und bleibt das Allergrößte. Michael hat damals schnell Forderungen gestellt, die wir weder erfüllen wollten noch erfüllen konnten.

Eigentlich wäre das 25. Jubiläum ja schon 2020 gewesen…

McColgan: Wir waren fast drei Jahre raus aus dem internationalen Tourgeschäft. Eine harte Zeit, für alle von uns. Wir wollten im März vor drei Jahren unser Jubiläum mit acht Shows in der New Yorker Radio City Music Hall einläuten, nach zwei Auftritten zwang uns das Virus in die Knie. Wenn ich heute sehe, mit was für einer Energie die Darsteller, aber auch das Publikum zurückgekommen ist, dann geht mir das Herz auf. Die Leute versuchen immer, mit zu steppen. Das ist so süß, so wunderbar, ihnen dabei zuzuschauen.

Haben Sie die Show eigentlich modernisiert?

McColgan: Ja, selbstverständlich. Wir haben alles kräftig aufgemöbelt – Lichtshow, Bildschirme, Kostüme und Choreographie. Schließlich waren wir seit sechs Jahren nicht mehr bei euch unterwegs, da wollen wir natürlich was bieten. Wir haben „Riverdance“ aufgefrischt und wiederbelebt. Die Show sprüht vor Energie.

Wie wichtig ist „Riverdance“ für den Irland-Tourismus als solchen?

McColgan: Sehr wichtig. Wir arbeiten schon seit langem mit dem irischen Tourismusverband zusammen, und vor jeder Show gibt es ein kurzes Video, in dem unsere Tänzerinnen und Tänzer Werbung machen für unser herrliches Land. Jeden Sommer spielen wir in Dublin im ehrwürdigen Gaiety Theatre. Das Publikum kommt aus ganz Europa, aus Amerika und auch aus Asien.

Welche Erfahrungen hatten Sie eigentlich mit dem traditionellen irischen Tanz, als Sie „Riverdance“ populär machten?

McColgan: Keine. Meine Schwester war Tänzerin, aber ich hatte nie getanzt. Aber ich war vorher zwanzig Jahre beim Fernsehen und viele Produktionen hatten irischen Tanz mit dabei, daher war mir die Kunstform vertraut. Aber Sie können mir glauben: Es war für meine Frau Moya und mich ein Kampf, die Show auf die Beine stellen zu können. Die meisten hielten unser Produkt für unmodern, altmodisch, einfach aus der Zeit gefallen. Wir haben von Anfang an auf moderne Kostüme und Elemente gesetzt und wir hatten mit Michael Flatley und Jean Butler echte Stars in den Hauptrollen. Seit unserer Premiere ist der Begriff „Riverdance“ Synonym für den irischen Tanz als solchen.

Ursprünglich war es ja ein Tanz oder armen irischen Einwanderer in die USA, vor allem im späten 19. Jahrhundert. Heutzutage leben Irinnen und Iren auf der ganzen Welt. Wie wichtig ist der multikulturelle Aspekt der Show?

McColgan: Du musst definitiv keine irischen Wurzeln haben, um diese Show zu genießen. „Riverdance“ ist, ausgehend vom Irish Dance, extrem international. Wir haben Stepptanz, russischen Tanz und Flamenco mit im Programm. Wir sind eine multinationale und multikulturelle Familie. „Riverdance“ baut Brücken in einer Welt, in der so viele Menschen sich voneinander entfernen. Wir setzen der Polarisierung die verbindende Kraft des Tanzens entgegen. Überall auf der Welt berührt unsere Show, egal, ob in China oder Mitteleuropa. Unser Motto ist: Jeder Abend ist Premierenabend. Egal, wo wir sind, wir geben immer alles.

Haben Sie einen Lieblingsmoment in der Show?

McColgan: Ich liebe die neue Nummer „Heartbeat Of The World“. Ein sehr rhythmisches Stück, spanisch und irisch zugleich. Es geht um den ersten Rhythmus, den wir Menschen hören: Den Herzschlag unserer Mutter, während wir noch bei ihr im Bauch sind. Auch „Anna Livia“ mag ich sehr, ebenfalls neu und nur von Frauen getanzt. Unser Ziel war ohnehin, den Frauenanteil in der Show zu erhöhen.

Was denken Sie, wie lange wird es „Riverdance“ noch geben?

McColgan: Noch sehr lange. Die Show ist nach wie vor hellwach. Ich bin mir sicher, „Riverdance“ wird auch dann noch da sein, wenn Sie und ich längst fort sind.