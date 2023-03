"Paper & Tea" öffnet Filiale in den Mannheimer Quadraten

Mannheim. In O6, 9 in Mannheim öffnet am Donnerstag, 16. März, eine Filiale des Unternehmens „Paper & Tea“. Der Laden ist eine Mischung aus Tee-Bar und Papierwarengeschäft. Zu kaufen gibt es Tees, Teemischungen, Papierprodukte und Geschenkartikel. Tee kann auch direkt vor Ort getrunken werden.

Das Design des Geschäfts vereint japanische und skandinavische Einflüsse und will Gemütlichkeit ausstrahlen. Managing Director und DBO von „Paper & Tea“, Markus Schwitzke, erklärt in einer Pressemitteilung, wieso das Unternehmen entschieden hat, in Mannheim eine Filiale zu eröffnen: "Mannheim ist eine lebendige und dynamische Stadt mit einem starken Sinn für Kultur, Design und Genuss, was sie zu einem perfekten Ort für unsere Marke macht. Umso mehr freuen wir uns, Teil der vielfältigen kulturellen und kulinarischen Szene Mannheims zu werden.“

Das Berliner Unternehmen „Paper & Tea“ existiert seit 2011. Es gibt insgesamt zwölf Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einen internationalen Online-Shop. Das Unternehmen beschäftigt 140 Mitarbeitende.