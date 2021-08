Café Doreo bietet Wohnzimmer-Atmosphäre in Wallstadt

Wer das Café Doreo betritt, hat das Gefühl, in einem großen Wohnzimmer zu sein. Bunte Kissen auf den Sitzbänken versprühen eine heimelige Atmosphäre, dazu passt die Blumenmuster-Tapete, die eine der Wände ziert. Andererseits sieht das Interieur der Wallstädter Lokalität modern aus. Die dunkle Farben an den anderen Wänden wirkt dank sanfter Illumination der stylischen Deckenlampen lassen den Rest des Raumes cool wirken. Eine Schiefertafel mit den Worten „Herzlich Willkommen im Café Doreo“ verkündet: „Hier gibt’s gutes Essen & gute Laune“. Ein Gruß, der nicht zu viel verspricht. Denn man kommt als Fremder und geht als Freund. Inhaber Dorian Knister sorgt durch seine lockere und unkonventionelle Art, dass sich die Gäste bei ihm wohlfühlen.

Spitzname inspiriert zum Cafénamen

Wo und Wann Adresse: Mosbacher Straße 23, 68259 Mannheim Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-13 Uhr&17-22 Uhr Sa: 9-22 Uhr So: 10-15 Uhr

Knister ist 32 Jahre jung, hip und ein Kumpeltyp. Für die Einrichtung sei Torsten Baßler, ein guter Freund von ihm, maßgeblich beteiligt. Der Mannheimer trägt ein Käppi, auf der ein angeknabberter Keks gedruckt ist. Das knusprige Backwerk ist das Logo des Cafés, verrät Knister schmunzelnd. Die Idee dazu hatte seine gute Freundin Lea Mader, die ihn auch beim Businessplan unterstützt hat. „Doreo ist mein Spitzname“, sagt er. Gleichzeitig sei es eine Anspielung auf Oreo-Kekse.

Geöffnet hat die Lokalität Ende Mai mit einem Mittagstisch to go, den Kunden zu zeigen, wo es geschmacklich hingeht. Ende Juni eröffnet er den Außenbereich. Seit kurzem bietet er vormittags Frühstück an. Hinter dem „Handfesten“ stecken unter anderem Brötchen, Joghurt mit Obst, Wurst, Käse, Butter und ein Heißgetränk. Wer großen Appetit hat, kann upgraden: etwa mit hausgebeiztem Lachs oder Rührei aus Bio-Eiern. Verschiedene Kuchen und Torten lassen nicht nur Naschkatzen das Wasser im Mund zusammenlaufen. „Abends gibt es für den Moment Ofenbrote und Flammkuchen“, so der Inhaber. Derzeit ist er auf der Suche nach Personal, damit er künftig ein paar Tellergerichte anbieten kann. Denn aktuell kümmert sich Knister um Essenszubereitung und Service.

Ausgebildeter Koch

Das Konzept seines Cafés ist generell alles andere als gewöhnlich. Knister hasst es, Lebensmittel zu verschwenden. „Weil es unnötig ist“, sagt er. „Ich bin einfach kein Fan von unnötigen Sachen in jeder Art und Weise. Egal, ob es um Zeit, Geld oder Lebensmittel geht.“ Er legt daher großen Wert auf Nachhaltigkeit – dieser Entwurf spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen wieder. Beim Kochen achtet er darauf, das komplette Produkt zu verwerten. Wenn er an einem Tag Bratkartoffeln kocht, zaubert er etwa aus den Resten am kommenden Tag Kartoffelstampf. Geprägt haben den ausgebildeten Koch und Konditor nicht zuletzt seine Tätigkeiten in gehobener Gastronomie, wo viel weggeworfen wurde.

Auch das Thema Müllvermeidung liegt ihm am Herzen. Wer to go genießt oder sein Essen nicht schafft, kann sich die Speise einpacken lassen. Diese bekommt der Gast in Recups (Becher) und Rebowls (Schüsseln). Die Becher aus Polypropylen gibt es in drei Größen. Die Deckel werden gekauft, und man zahlt ein Euro Pfand. Die Rebowls kosten fünf Euro, die der Kunde zurückbekommt, wenn er den Behälter retourniert. Derzeit sucht er noch nach einem Mehrwegsystem für die Backwaren.

Kaffee aus Mannheim

Knister verwendet ausschließlich hochwertige und frische Produkte für seine Gerichte. Regionale Produkte kauft er ein, wenn es Sinn macht. So bezieht er etwa seinen Kaffee von Coffee Consulate in Mannheim, die in direkten Kontakt mit dem Bauern stehen. „Das ist mir wichtig. Die Leute sind bereit, für gute Qualität etwas mehr zu zahlen“, sagt er. „Das Bewusstsein ist dafür geschaffen, sich vernünftig und gesund zu ernähren.“

Der Zeitpunkt, ein Restaurant zu eröffnen sei gut gewesen. Nicht zuletzt, da es im Bereich Gastronomie Lockerungen gibt. Mit der Luca-APP können sich die Gäste einchecken oder die Kontaktdaten zur Nachverfolgung schriftlich hinterlassen. Den Wunsch, ein eigenes Lokal zu führen, hegt er seit längerem. „Ich wollte mich schon immer selbstständig machen und ein Restaurant aufmachen“, sagt Dorian Knister. Bis vor einem Jahr sei sein Plan gewesen, zunächst ein Restaurant und später ein Café zu eröffnen. „Dann hat sich diese Location hier ergeben. Ich habe mir gedacht, „Dann wird es halt zuerst ein Café und dann ein Restaurant“, verrät er. „Aber das ist alles Zukunftsmusik.“ Jetzt will er sich erst einmal auf das Café konzentrieren. „Ich hab noch ganz viele Ideen im Kopf, aber da muss man sich selbst ein bisschen bremsen“, sagt er schmunzelnd.

Flexible Karte

Noch gibt es keine feste Karte. Sie wird wohl mal „fester“, sagt er und lacht. Flexibel will er trotzdem bleiben. „Sie wird immer klein bleiben und sich an der Saison orientieren.“ Es könne auch sein, dass er auf dem Markt kurz vor Schluss bestimmte Gemüsesorten im Angebot erhält und daraus Leckereien auf den Tisch bringt. „Das ist ein Stil, an dem sich die Leute orientieren können.“ Und sich überraschen lassen. „Locker bin ich ja auch“, sagt er. Wer kurz vor der Mittagspause kommt, muss nicht hungrig wieder gehen. „Wenn ich sowieso noch hier bin und die Leute wollen etwas essen, dann kriegen sie was“, sagt er. „Dieses Versteifte ist gar nicht mein Ding.“

Viele Pläne für die Zukunft

Der Neckarstädter hat zudem ein Herz für Bedürftige. Vor zwei Monaten hat er ehrenamtlich bei Soulkitchen, das in Zusammenarbeit mit Freezone agiert, gekocht. Gleichzeitig hat er Magdalen von Stiefkind in Edingen-Neckarhausen und Toni von der Suppenküche in Kontakt gebracht und so zu einer Spende über 80 Kästen Apfelsaft und Schorle verholfen. Diese Getränke, die aus einer Überproduktion stammen, wurden von der Eigentümerin von Stiefkind gespendet. „Wenn ich mit geringem Aufwand etwas Großes und Gutes bewirken kann, warum nicht?“, sagt er.

Nicht locker ist Dorian Knister wenn es um Sauberkeit und Hygiene geht. Das sei für ihn selbstverständlich, betont er. „In meiner Küche ist sowieso immer sauber. Ich hätte am liebsten eine offene Küche“, sagt er. Denn er geht ohnehin sehr oft zu seinen Gästen raus, damit sie sehen, wer ihr Essen zubereitet. Damit möchte er das Vertrauen seiner Besucher gewinnen, was in der Corona-Zeit sogar noch einen Tick wichtiger sei. Neben dem Verköstigen der Gäste möchte der Mannheimer in Zukunft auch einmal im Monat Veranstaltungen in seinen Räumlichkeiten organisieren. Etwa Themenabende oder Livemusik. „Ich will auf jeden Fall hier was bewegen.“