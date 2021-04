Nach zwei Jahren ist es endlich wieder zurück: Das True Cupakes, Mannheims einzige Cupcake-Bäckerei, hat wieder geöffnet. Vormals am Friedrichsring gelegen hat das Team um Bäckerin Sabrina Eßlinger nun in der Kopernikusstraße ein neues zu Hause gefunden: Größer, schöner und lichtdurchfluteter ist ihre neue Location.

Schokoladige Sorten sind sehr beliebt. © Julia Wadle

Das kleine Café in einer ruhigen Ecke der Schwetzingerstadt ist schon von außen gut zu erkennen: Die rosafarbenen Cupcakes auf den Fensterscheiben verraten, dass hier das Tor in eine süße Welt ist. Im Schaufenster stehen bunte Motivtorten, die vor allem die vorbeilaufenden Kinder fesseln. Auch innen ergeben die kleinen Accessoires, verspielten Möbel und die gemütliche Couch in der Ecke ein harmonisches Zusammenspiel. Doch so einladend das charmante Café wirkt: Coronabedingt gibt es die Cupcakes nur zum Mitnehmen. Doch das tut dem Erfolg keinen Abbruch: Regelmäßig sind die Cupcakes bereits am frühen Nachmittag ausverkauft, was das Café auf Facebook und Instagram teilt, damit keine hoffnungsvollen Kunden später mit leeren Händen nach Hause gehen müssen.

Adresse: Kopernikusstraße 56, 68165 Mannheim Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 12-18 Uhr

Hinter True Cupcakes steht ein Dreierteam: Sabrina Eßlinger, „die Seele und Erfinderin von True Cupcakes“ wie Mit-Inhaber Manuel Jonik betont, der Mann fürs Grobe hinter den Kulissen, und Isabell Schremmer, die sich um die Social Media-Kanäle kümmert und im Verkauf unterstützt. Schon im alten Laden hat Schremmer für Eßlinger gearbeitet, bis diese den Laden aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Wieder gesund und hoch motiviert machten sich die Mannheimer im vergangenen Jahr auf die Suche nach einer passenden Location: „Wir wollten eine Perle finden und haben lange gesucht. Und als wir den Laden gefunden, wusste wir, dass es passt – auch wenn wir so gut wie alles neu gemacht haben“, erzählt Jonik. „Die Schwetzingerstadt lebt einfach und man hat Laufkundschaft ohne die Hektik der Quadrate.“ Das eingespielte Team blieb trotz zahlreichenden Herausforderungen zuversichtlich: „Wir sind schon gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen, uns war klar, dass wir es schaffen werden“, sagt Bäckerin Eßlinger. „Und wer Sabrina und ihre Backkünste kennt, hat keine Zweifel“, ergänzt Jonik.

Doch wie kam sie eigentlich zum Backen? „Mit meinem Opa habe ich schon als Kind gebacken. Später habe ich dann im Einzelhandel gearbeitet und bin im Privaten meiner Leidenschaft nachgegangen“, berichtet die 40-jährige Mannheimerin, Bestärkt vom positiven Feedback von Freunden und Bekannten wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit mit dem ersten True Cupcakes. Aus dem Hobby wurde eine Erfolgsgeschichte: Obwohl Eßlinger keine Ausbildung zur Konditorin hat, gehen jeden Tag hunderte der kleinen Kuchen über die Ladentheke. Der Preis liegt je nach Sorte zwischen drei und vier Euro. Die Auswahl reicht von schokoladigen Sorte wie Oreo oder weißer Schokolade mit Himbeere über eher fruchtige Varianten wie Blaubeer-Zitrone oder Rübli bis zu extravaganten Kreationen wie Guinness-Schokolade oder Schwarzwälder Kirsch. Um auch für Menschen mit rein pflanzlicher Ernährung Cupcakes anbieten zu können, gibt es inzwischen auch vegane Cupcakes. „Da gab es schon im alten Laden einige Nachfragen, deswegen haben wir sie mit aufgenommen“, berichtet Schremmer.

Neben den Cupcakes als Star im True Cupcakes verkauft Bäckerin Sabrina Eßlinger auch Motivtorten für größere Feiern und Hochzeitstorten - eine Arbeit, die aufgrund von Corona leider in den Hintergrund geraten ist. Doch bis es soweit ist und sie im kleinen Separé mit glücklichen Hochzeitspaaren über Kuchentrends sprechen kann, bleiben der Bäckerin die dutzenden Cupcake-Sorten, die sie jeden Tag bäckt – speziell für Ostern gibt es die auch mit Kükenmotiven.