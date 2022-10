Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mode & Einkaufen 10 Second-Hand-Shops in Mannheim und Umgebung

Fashionistas und Modeliebhaber können gar nicht genug davon haben: Immer neue, typgerechte Kleidung, die möglichst trendy und hochwertig ist. Doch das ist teuer - und alles andere als fair für Umwelt und Menschen in den produzierenden Ländern. Die Lösung: Mode aus zweiter Hand. Das ist nicht nur günstiger, sondern auch nachhaltiger als Fast Fashion. Auf diese Weise bekommt man so manches Schnäppchen, besondere Stücke, die nicht jeder trägt und natürlich auch Vintage-Mode. In der Region gibt es verschiedene Second Hand-Shops, die man auf der Suche nach gut erhaltenen It-Pieces, Kinderkleidung oder einfach nur Wohlfühlklamotten durchforsten kann.