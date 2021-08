Zwillingsstarker Jahrgang

Manchen scheint etwas mulmig zumute, andere würden wohl am liebsten zurück ins Bett: Dreizehn Zwillingspaare haben in Schottland vor Beginn des neuen Schuljahres vor der Kamera posiert. Ab kommender Woche beginnen diese dreizehn und zwei weitere Zwillingspaare an der St Mary’s Primary School in Greenock westlich von Glasgow ihr Schülerleben. Lehrerinnen und Lehrer im Bezirk Inverclyde, wo Greenock liegt, sehen dann doppelt. Oder vielmehr: wieder doppelt. Die Gegend ist für ihren Zwillingsreichtum bekannt und wird auch „Twinverclyde“ genannt – in Anlehnung an das englische Wort „twins“ für Zwillinge. Auch in der restlichen Schülerschaft der St Mary’s Primary School schlägt sich die hohe Zwillingsrate nieder: Die nun neu eingeschulten 15 Zwillingspaare kommen in der Statistik der Schule erst an zweiter Stelle. Den Rekord hält der Schuljahrgang 2015, als 19 Zwillingspaare starteten. Für die Kinder auf dem Foto jedenfalls scheint der Rummel um ihre Person ein Rätsel. Schließlich gab es sie schon immer im Doppelpack. apt/dpa (Bilder: dpa; rechts oben: Deutsche Bundesbank)

