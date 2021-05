Zwillinge: Wie ein Ei dem anderen?

Von gleich aussehenden Geschwisterpaaren geht schon immer eine starke Faszination aus. Bereits die Gründung der Stadt Rom geht der Sage nach auf ein Zwillingspaar zurück. Amulius hatte Romulus und Remus als Säuglinge ausgesetzt, um den Thron nicht an die männlichen Nachfolger seines Bruders Numitor abtreten zu müssen. Doch eine Wölfin fand die Kinder und säugte sie, so dass sie überlebten. Romulus erschlug später allerdings seinen Bruder im Streit um die Stadtgründung – weil Remus ihn ärgerte und über die heilige Stadtgrenze sprang.

Als die Kessler-Zwillinge wurden Alice (l.) und Ellen Kessler in den 50er und 60er Jahren weltberühmt. © picture alliance / dpa

In manchen Kulturen fürchtet man sich vor Zwillingen, weil von ihnen Unheil ausgehen soll. So glaubte man in Teilen Sibiriens, Zwillinge seien die Kinder eines Wolfes. Bei einigen afrikanischen Völkern werden Zwillinge als Menschen mit besonderen Fähigkeiten geschützt. Sie sollen magische Kräfte haben.

Tatsache ist: Zwillinge sind nicht „nur“ Geschwister. Sie sind gleichzeitig im Bauch der Mutter herangewachsen, am selben Tag geboren. Handelt es sich um eineiige Zwillinge, verbindet sie sogar noch mehr als das: Im Unterschied zu zweieiigen Zwillinge, bei denen zwei Eizellen im gleichen Zeitraum befruchtet wurden, entstehen eineiige Zwillinge durch eine frühe Teilung einer einzigen befruchteten Eizelle in zwei Hälften – beide Kinder tragen dasselbe genetische Material der Mutter und des Vaters.

Trotzdem sind sie nicht identisch. Auch eineiige Zwillinge sind zwei eigenständige Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen machen, unterschiedliche Persönlichkeiten entwickeln. Und jeder von ihnen hat, trotz des gleichen Erbguts, seinen eigenen unverwechselbaren Fingerabdruck.

Die Zwillingsforschung beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, welchen Anteil jeweils die genetischen Anlagen und die Umwelteinflüsse auf die Entwicklung von Zwillingen haben. Zum Beispiel lernen Zwillinge meist etwas später das Sprechen, unter anderem weil die Bezugspersonen sich aufteilen müssen. Das holen sie aber auf. Und bei eineiigen Zwillingen wurde festgestellt, dass sie oft untereinander eine Sondersprache entwickeln, die nur sie verstehen.