Zweites Leben für Blumen

Am kommenden Mittwoch startet laut Kalender der Herbst. Weh ums Herz könnte einem werden. Doch ein bisschen Sommer können wir in die neue Jahreszeit tragen, meint Heidrun Richter – nämlich „eintrocknen“. In ihrer Kreativwerkstatt in der Falkengasse in Heidelberg-Wieblingen hängen Blumen kopfüber von der Decke. Zwischen aufrecht stehenden, knalligen Astern und sattem Grün ragt auch getrocknetes Pampasgras bleich in die Höhe. Den Trockenblumentrend bemerkt Richter in ihrem Blumenladen seit gut zwei Jahren – die Rückkehr einer Mode, die zuvor Mitte der 70er Jahre Einzug hielt. Wer selbst einen Hauch Natur konservieren will, werfe einen Blick in den eigenen Garten. Für Trockensträuße eignen sich beispielsweise Strandflieder, Fetthenne oder Strauchhibiskus, rät Richter. Auch wilde Gräser und Kräuter vom Wegesrand funktionieren. Kompakte Sträuße können in einer Vase ohne Wasser trocknen, einzelne Blumen hängt man besser kopfüber auf. Dann beginnt das Schauspiel: Beim Trocknen wandeln die Pflanzen ihre Farben. Diese Vergänglichkeit hat einen Charme, findet Richter. Schließlich kommt die nächste Saison und mit ihr neue Blüte. „Die Natur ist ein Kreislauf und das ist gut so.“ Vielleicht sollten wir also doch auch dem Herbst eine Chance geben. apt

