Zelle mit Zukunft

Die roten Telefonzellen in Großbritannien sind eines der beliebtesten Postkartenmotive des Landes. Doch immer mehr von ihnen werden stillgelegt, weil sie kaum noch jemand für Ferngespräche nutzt. Die britische Medienaufsicht Ofcom hat nun Regeln vorgelegt, um Tausende der roten Häuschen mit dem Emblem der britischen Königskrone vor dem Verschwinden zu retten. Sie sollen weiterbetrieben werden müssen, wenn eine von vier Bedingungen erfüllt ist. Dazu gehört, dass der Standort nicht von allen Mobilfunknetzen abgedeckt ist, sie sich an einem Ort befinden, der häufig Schauplatz von Unfällen oder Suizid ist, mehr als 52 Anrufe in den vergangenen zwölf Monaten getätigt wurden oder andere außergewöhnliche Umstände greifen. Ofcom geht davon aus, dass etwa 5000 der noch rund 21 000 Telefonzellen in Großbritannien dadurch vor dem Verschwinden bewahrt werden. Aber auch stillgelegte Telefonzellen müssen nicht zwangsläufig verschwinden. Mehr als 6000 der roten Häuschen wurden entweder zu Mini-Büchereien oder beherbergen inzwischen einen Defibrillator. Bild: dpa

