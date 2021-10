Wundermerker auf vier Pfoten

Wenn Isabella ihrer Hündin Gaia Spielzeugnamen zuruft, dauert es nicht lange, bis das Objekt vor ihren Füßen liegt. Ein YouTube-Video zeigt, wie die Hündin eine Karotte aus einer Reihe von Gegenständen auswählt. Sie kennt mehr als hundert Spielzeuge beim Namen. Gaia lebt in Brasilien und ist eine von sechs außergewöhnlich talentierten Border Collies, die an einer Studie der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest teilnehmen. Die Hunde lernten dabei bis zu zwölf Objektnamen in einer Woche. Sie konnten sie auch noch zwei Monate später dem korrekten Gegenstand zuordnen. Der Lernprozess ähnele dem beim Erlernen von Kommandos, erklärte der beteiligte Verhaltensbiologe Ádám Miklósi. Die Hunde begännen, Wörter mit einer Handlung zu verbinden. Leckerlis seien nicht nötig, die soziale Interaktion motiviere sie. Solche begabten Hunde könnten Aufschluss darüber geben, wie andere Tiere oder auch Kinder Begriffe lernen, hoffen die Forschenden. Sie suchen nun weitere Hunde, die sich mehr als zehn Spielzeugnamen merken können. apt/dpa

