Welttag des Barts

Bärte bieten ihren Trägern einige Vorteile: Sie schützen gegen Kälte, machen wandlungsfähig und – will man etwa den heutigen Welttag des Bartes begehen – bieten eine Fläche, in die sich Blumen einflechten lassen. Gefeiert werden soll der internationale Barttag laut seinen Anhängern am ersten Samstag im September mit ganztägigem Rasierverbot. Als offizieller Weltgedenktag, wie ihn die Vereinten Nationen ausrufen, gilt er jedoch nicht. Und so greifen ihn vorwiegend Rasierapparat-Hersteller oder besonders stolze Bartträger auf. Nichtsdestotrotz bewegt der Bart die Menschheit und spaltet sie in Lager: rauschig, dreitägig, über der Oberlippe oder gleich ganz ab? Die Bartfrage hat auch Peter I., Zar und Großfürst von Russland, Ende des 17. Jahrhunderts beschäftigt. Er hatte genug von der rauschenden Gesichtsbehaarung. Sie galt ihm, auch unter dem Eindruck seiner Reisen ins westliche Europa, als rückschrittlich. Also erhob er eine Steuer: Männer, die sich nicht von ihrem Vollbart trennen wollten, mussten in Städten eine Abgabe zahlen. Das wäre auch heute sicher lukrativ. apt

