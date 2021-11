Weihnachtliche Atmosphäre

Der einzigartige Sternenhimmel leuchtet nach einem Jahr Pause endlich wieder über dem besonderen Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken und die außergewöhnlichen Lichtinstallationen an Bäumen und Zelten sorgen für die beliebte und besondere Atmosphäre.

Die Besucher erwartet ein einzigartiges Angebot an Hand-, Kunst- und Kochwerk. Aussteller präsentieren ihre außergewöhnlichen Kunstwerke und Unikate, originelle Geschenkideen sowie feine kulinarische Versuchungen. Ob in der Mittagspause oder nach Feierabend, der Weihnachtsmarkt ist der ideale Treffpunkt und nicht nur am Wochenende Anlass zum Ausflug für die ganze Familie nach Mannheim.

Auf den Kapuzinerplanken gilt die 2G-Regelung (geimpft oder genesen), und die Kontaktdaten werden via Luca-App erfasst. Aufgrund der aktuellen Warnstufe besteht eine medizinische Maskenpflicht, sofern nichts verzehrt wird. Aufgrund der 2G-Regelung bestehen jedoch keine weiteren Corona-bedingten Abstandsregelungen innerhalb der Veranstaltungsfläche. Von der 2G-Zutrittsbeschränkung ausgenommen sind asymptomatische Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre (Minderjährige). Hierbei gilt, dass Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, einen negativen Antigentest vorlegen müssen. Dies bedeutet, dass für Schul- und Kita-Kinder sowie für Jugendliche eine Testung (auch während der Ferien) als vorausgesetzt gilt und eine Testbescheinigung für diesen Personenkreis nicht notwendig ist. Zur Legitimation wird um Vorlage eines Schülerausweises oder ähnlichem gebeten. Weiterhin sind vom Zutrittsverbot Personen ausgenommen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Personen, für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt – allerdings müssen sie einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorlegen (Stand 22.11.).

Wer möchte, kann sich am Eingang aller drei Mannheimer Weihnachtsmärkte gegen Vorlage seines 2G-Nachweises einen Stempel geben lassen, der ihm die zeitliche Kontrolle von 2G beim Besuch auf einem der beiden anderen Weihnachtsmärkte verkürzt.

Eine ausführliche Zusammenstellung aller Teilnehmer mit ihrem Angebot und den jeweiligen Teilnahmezeiten finden sich unter www.ep-ma.de. imp