Weihnachten im Juli

Weil das vergangene Weihnachtsfest wegen der Corona-Pandemie klein ausfallen musste, wird es jetzt in großem Stil nachgeholt: Die 70-jährige Martina Sawatzke (vorne rechts) feierte mit Familie und Freunden das Fest der Liebe mit fast sieben Monaten Verspätung – mitten im Hochsommer. Mit in Weihnachtsstimmung waren auch Enkelin Alisia (vorne mittig) und Tochter Eva (vorne links). Die Runde traf sich in Schkeuditz bei Leipzig. Die kurzen Ärmel taten dem Ambiente keinen Abbruch: Dafür sorgten im Festzimmer neben einschlägigen Liedern auch der geschmückte Baum und die Sterne, die von der Decke leuchteten. Zum Essen gab es übrigens Entenbraten mit Rotkohl und Klößen. Die Sommervariante sollte der Version im Dezember in nichts nachstehen. Zuvor hatten Sawatzkes Mann Dietmar und Sohn Sebastian einen Schlitten mitsamt Rentier vor der Eingangstür aufgestellt, und Enkelin Alicia hatte ihrem Opa mit dem drei Meter großen aufblasbaren Weihnachtsmann geholfen. Weihnachten ist eben keine Frage des Kalenders – sondern der Einstellung. apt Bild: dpa

