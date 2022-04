Warten auf den Ansturm

Holzboote liegen morgens auf dem Buriganga-Fluss. Die mit bunt gemusterten Teppichen geschmückten Boote stehen bereit, um Arbeiter aus den Außenbezirken der Stadt Dhaka zu ihren Arbeitsplätzen im Stadtzentrum zu bringen. Der Buriganga-Fluss wird täglich von Millionen von Arbeitern als Route in die dicht besiedelte Hauptstadt Bangladeschs genutzt. Der Buriganga ist 18 Kilometer lang und bis zu acht Meter tief. In den 2000er Jahren wurden Umweltverschmutzungen im Buriganga offensichtlich. Da ein Zusammenhang mit dort ansässigen Gerbereien bestand, siedelten diese teilweise an den Dhaleshwari um. Dennoch kann das Wasser des Buriganga nicht als Trinkwasser genutzt werden, so dass dafür Grundwasser genommen wird, was eine Absenkung des Grundwasserspiegels von mehreren Metern im Raum Dhaka zur Folge hat. Bangladesch liegt in Südasien und grenzt im Süden an den Golf von Bengalen, im Südosten an Myanmar und wird im Übrigen von Indien umschlossen. Mit etwa 165 Millionen Einwohnern steht es auf Platz acht der größten Staaten der Erde. Bild: dpa

