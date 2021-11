Vorweihnachtliches Programm bei engelhorn

Das diesjährige Weihnachtsprogramm in den engelhorn Häusern hat bereits begonnen. Die Kunden und Passanten können sich bereits jetzt an den legendären Weihnachtsfenstern und der Dekoration in den Häusern freuen – das Thema ist in diesem Jahr „Shrek“. Auch der besondere Weihnachtsmarkt im Modehaus sorgt für stimmungsvolle Stunden: einladende Stände mit liebevoll hergestelltem Kunsthandwerk, weihnachtliche Dekorationsartikel und originelle Geschenkideen. Auf dem Markt zu finden ist die Galerie Jutta Lutz mit ihrer Kunst, Annalena Horejs mit Lebkuchen, die gemeinnützigen Vereine Zonta, InnerWheel und Unicef, Tellergold & Mrs. Catkin präsentiert Fleur de Sel, Pfeffer sowie Schmuck, die Kräuter-Manufaktur hat natürlich zahlreiche Kräuter im Angebt, Anke Drechsel zeigt handbestickte Textilien, Design 3-D-Karten hat Postkarten in der Auslage und Mahina Makramee handgemachte Makramee, Matthias Göhr zeigt Kunst, Monmente Schmuck, bei Karyna Schmitt gibt es Babyfußsäcke, bei Brot und Salz Backwaren und am Stand von Elfenkunst finden Kunden Papeterie sowie Dekoration.

Große und kleine Besucher können sich während der Weihnachtseinkäufe in der Adventszeit außerdem auf abwechslungsreiche Aktionen freuen. Bis Samstag, 18. Dezember sind an allen Adventssamstagen bei engelhorn Mode im Quadrat, engelhorn sports und engelhorn active town Weihnachtsengel unterwegs und sorgen mit weihnachtlichen Leckereien für Gaumenfreuden. Schöne Aktionen warten in der Kinderabteilung bei engelhorn Mode im Quadrat. Am Samstag, 27. November, können Kinder um 15 Uhr über die Marionetten des Theaters TrollToll aus Heidelberg staunen. Die Figuren aus Holz, Stoff und anderen Materialien erzählen bezaubernde Geschichten. imp