Von Probelauf bis Topfwahl

Frühjahr und Sommer über lagern Fondue- oder Raclette-Geräte in der Regel im Keller oder Schrank. Sollen sie jetzt wieder für gemütliche Abende zum Einsatz kommen, sollte man vor den ganzen Vorbereitungen in der Küche einen Probelauf einplanen. Das rät Christian Kästl vom Tüv Süd. Denn ältere Geräte verlieren unter Umständen nach einigen Jahren an Heizleistung, begründet der Produktexperte.

Fondue mit Rechoud oder Elektro-Fondue?

Wer sich dann für einen Neuerwerb entscheidet, muss klären, ob etwa ein Fondue mit Rechaud oder ein Elektro-Fondue angeschafft wird. Welche Art bevorzugt der Experte? „Elektrische Fondues haben die Fonduetöpfe, die mit Rechaud oder Pastenbrenner erhitzt werden, nahezu abgelöst“, so Kästl. Schließlich gehe die strombetriebene Erhitzung geruchsfrei und ohne Zünden von offenem Feuer vonstatten. Gerade wenn Kinder mit am Tisch sind, bietet die elektrische Variante mehr Sicherheit.

Auch die Hitzeregulierung sei bei Elektro-Fondues in feinen Stufen einstellbar und die Betriebszeit quasi über den ganzen Abend möglich.

Edelstahl- oder Keramik-Topf?

Abhängig vom geplanten Einsatz ist auch die Art des Fonduetopfes entscheidend. So werden für Schokolade und Käse extra Fonduetöpfe angeboten. Es gibt aber auch Kombigeräte. Diese sind allerdings Allzwecklösungen, die möglicherweise ihre Schwächen haben, so der Experte.

So habe Schokolade einen sehr niedrigen Schmelzpunkt, wohingegen Käse mehr Hitze verträgt. Ein Käsefondue im Edelstahltopf sei zwar möglich, gelingt aber besser im Emaille- oder Keramiktopf. Das gilt auch für Schokoladenfondue.

Wer Fleisch und Gemüse in Brühe oder Fett erhitzen möchte, sei mit einem elektrischen Fondue mit Edelstahltopf gut beraten. dpa-tmn