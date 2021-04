Volle Körbchen

Eine Biene sammelt Nektar und Pollen an den Blüten eines Mirabellenbaumes. Deutlich zu sehen sind die sogenannten Höschen: Pollenklumpen, die die Biene in einer Vertiefung am Hinterbein, dem „Körbchen“, sammelt. Doch auch in den feinen Härchen am Körper der Biene bleibt der Blütenstaub hängen. So trägt sie ihn zu einer anderen Blüte und bestäubt diese, so dass eine Frucht entstehen kann. Bienen sind damit in unseren Breiten die wichtigsten Bestäuber von Blütenpflanzen. Anders als zum Beispiel Wespen ernähren sich Bienen rein vegetarisch. Der süße Blütennektar dient ihnen als Zuckerquelle. Im Frühjahr und Sommer legen die Bienen Vorräte an, von denen sie im Winter zehren. Der Pollen ist eine wichtige Eiweißquelle. Auch erwachsene Bienen ernähren sich davon, verfüttern ihn aber hauptsächlich an ihre Larven, während diese in den Waben des Bienenstocks heranwachsen. Bienen beginnen damit, Nektar und Blütenpollen zu sammeln, wenn die Temperaturen im zweistelligen Bereich liegen – am liebsten an sonnigen und windstillen Tagen. kako

