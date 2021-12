„Torvik“ geht auf Reisen

Das Skelett von einem Tyrannosaurus Rex steht im Dinosaurier Museum Altmühltal in Denkendorf. Das rund elf Meter lange und vier Meter hohe Skelett wurde von Dinosaurier-Experten zusammengebaut. Es besteht aus echten Fossilien und nachgebauten Knochen und hat den Namen „Torvik“ bekommen. Der Tyrannosaurus Rex war der größte bekannte landlebende Fleischfresser überhaupt und lebte vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren. „Torvik“ wiegt heute nach Angaben des Museums rund 750 Kilogramm. Fachleute gehen davon aus, dass ein ausgewachsener T. Rex gut fünf Tonnen wog und 20 Jahre lebte. Das Skelett wird in den kommenden Wochen in Oberbayern wieder in seine Einzelteile zerlegt, in die USA verschickt und dort von einem Team aus Denkendorf wieder aufgebaut. Empfänger von „Torvik“ ist ein Millionär aus den USA. Er will ihn der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Skelett ist rund acht Millionen Euro wert. Bisher wurden mehr als 30 Exemplare von Tyrannosaurus identifiziert, darunter sind einige fast vollständige Skelette. Bild: Sven Hoppe/dpa

