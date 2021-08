„Seufz“, „Quietsch“, „Freu“ – „Mickey Maus“ feiert 70. in Deutschland

Hunderttausende Sprechblasen voller Spaß, Spannung und Abenteuer: Das „Micky Maus“-Heft gibt es seit 70 Jahren in Deutschland. Am 29. August 1951 hatten Comicfreunde in der Bundesrepublik zum ersten Mal ein Heft mit dem tapferen Helden aus Entenhausen in der Hand. Und obwohl auf dem ersten deutschen Cover Micky und Goofy eine Propellermaschine in einen Sturzflug steuern, nahm das Kindermagazin schnell einen Kurs steil nach ganz oben. Die Ausgabe erschien komplett koloriert, war man doch bis dato nur schwarz-weiße Illustrierte gewohnt. Heute sind diese frühen Hefte teure Sammlerstücke. Eng verbunden mit dem Erfolg in Deutschland ist der Name der Übersetzerin Erika Fuchs (1906-2005). Ihre lautmalerischen Ausrufe wie „Ächz“, „Seufz“, „Quietsch“, „Freu“ und „Uff“ sind in den Wortschatz eingegangen. Mit mehr als 3300 erschienenen Ausgaben und mehr als 1,3 Milliarden verkauften Heften gilt die deutschsprachige „Micky Maus“ als eines der erfolgreichsten Kinder-Magazine Europas. Im Schnitt hat ein Heft in Deutschland über 400 000 Leser. Bild: dpa

