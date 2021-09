Rückkehr der Eleganz

Eine Weile waren Jogginghosen praktisch. In der Pandemie ließ es sich darin gut aushalten – oder im Schlafanzug. Nun kehrt die Eleganz zurück. Auch auf der Berliner Modewoche, die diese Woche noch bis Sonntag, 12. September läuft und zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder vor Publikum im Saal stattfindet. Auf dem Foto präsentiert ein Model die Sommerkollektion 2022 der Designerin Anja Gockel im Hotel Adlon. Die Show mit dem Titel „Der Strand liegt unter dem Asphalt“ verlangte augenscheinlich Ballerina-Kompetenz, für die bequeme Trainingsklamotten im Lockdown sicher von Vorteil gewesen sein mögen. Während der Modewoche werden außerdem etwa Kreationen von Kilian Kerner, Rebekka Ruétz und Marc Cain vorgestellt. Die Sommerausgabe der Fashion Week fand bisher im Juli parallel zur Pariser Haute-Couture-Woche statt. Nun wurde sie verlegt, um nicht in Konkurrenz zu treten. Zuletzt sind Teile der Modewoche nach Frankfurt abgewandert, in Berlin gibt es weiterhin etliche Schauen, Konferenzen und andere Formate. apt/dpa Bild: dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1