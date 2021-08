Qualmende Kanzlerin

Der Kopf wird Angela Merkel auch noch nach Ende ihrer Amtszeit rauchen. Dafür sorgt eine Holzkunstwerkstatt aus dem sächsischen Erzgebirge: Die Seiffener Volkskunst verkauft die Bundeskanzlerin als Räucherfigur. Der Rauch entweicht ihr nicht – wie bei klassischen Räucherfiguren – aus dem Mund, sondern aus dem Haaransatz. Zu erwerben gibt es Frau Merkel wahlweise in einem rosa, lila oder türkisenem Blazer. Zehn Prozent des Preises von knapp 70 Euro will die Genossenschaft eigenen Angaben zufolge für Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen spenden. Allerdings brauchen Interessierte Geduld: Nachschub kommt erst im Januar. Die ersten 300 Stück waren nach wenigen Tagen weg. Die Figuren sollen auch über die Landesgrenzen hinaus nach Österreich und in die Schweiz verkauft worden sein. Bereits zuvor machte die Seiffener Volkskunst mit einem anderen berühmten Räucherer auf sich aufmerksam: dem Virologen Christian Drosten. Die nun herausgegebene Merkel-Figur soll der Auftakt einer Reihe von Berühmtheiten sein. apt (Bild: Sven Körner)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1