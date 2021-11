Oh, Du süße Plätzchenzeit

Weihnachtszeit ist zugleich Kekszeit. Die süßen Leckerbissen dürfen im Advent und zu den Festtagen auf keiner bunten Tafel fehlen. Nicht nur Feinschmecker wissen: Selbstgebackenes ist einfach am leckersten, frisch zubereitet, mit ausgewählten Zutaten und viel Kreativität in der Küche. Plätzchenbacken und die damit verbundenen verführerischen Düfte im ganzen Haus kündigen die besondere Zeit an, und die Kinder mischen gerne dabei mit. Und mit den passenden Küchenhelfern gelingen dann selbst raffinierte, mehrfarbige Kekskreationen unkompliziert und sicher.

Vielfalt bei den Formen ist ebenso gefragt wie Gebäck zum Beispiel im Schachbrettmuster. Mit praktischen Küchenwerkzeugen wie einer Cookie Press gelingen mehrfarbige Leckereien ganz einfach. Mehrere Formate stehen zur Wahl: Schablone – zum Beispiel für einen Stern – auswählen, den Teig in ein oder zwei Farben in die Presse füllen, schon kann die Keksproduktion am laufenden Band beginnen. Mit Teigzutaten wie Schokoladenpulver, Instantkaffee oder Zimt lässt sich für geschmackliche Abwechslung sorgen. Tipp: Wer möchte, kann die fertig gebackenen Plätzchen nachträglich noch füllen, bestäuben, dekorieren oder mit flüssiger Schokolade überziehen. Besonders farbenfroh kommen beispielsweise die raffinierten Himbeer-Kakao-Plätzchen daher:

Himbeer-Kakao-Plätzchen – auf Wunsch mit Füllung

Zutaten: 150 g weiche Butter, 100 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Ei, 180 g Mehl, 1 EL Himbeerstreusel, 1 EL Kakaopulver

Zubereitung: Ofen auf 180 Grad vorheizen. Butter mit Zucker, Salz und Ei in eine Schüssel geben, mit dem Handrührer cremig rühren. Mehl beigeben, mit einem Gummischaber zu einem weichen Teig zusammenfügen, nicht kneten. Teigmenge halbieren. Die Himbeerstreusel mit einem Mörser fein zerstoßen oder mahlen, unter die eine Teighälfte mischen, Kakaopulver unter die andere Hälfte mischen. Teig sofort mit einer Cookie Press formen. Etwa fünf Minuten in der Mitte des Ofens backen, auf einem Gitter auskühlen lassen. Tipp: Für Doppelkekse je ein Plätzchen mit Johannisbeergelee bestreichen und mit einem zweiten bedecken. djd (Rezeptquelle: www.bettybossi.de)

