Nachwuchs beim seltensten Säugetier

Die vor drei Monaten im Leipziger Zoo geborene Amurleopardin erkundet derzeit ihre Außenanlage. „Maju“ (Die Süße) wiege etwa 4,5 Kilogramm und sei äußerst agil, teilte der Zoo mit. Die kleine Leopardin trinkt nach wie vor Milch von der Mutter, frisst aber auch schon kleine Fleischportionen. Die junge Raubkatze sei europaweit die erste neu geborene Amurleopardin dieses Jahres gewesen, hieß es vom Zoo unter Berufung auf das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Demnach leben derzeit nur noch zwischen 100 und 250 Amurleoparden in der Wildnis. Damit seien die Tiere nicht nur die seltenste Großkatzenart, sondern auch die seltenste Säugetierart der Welt. Der Amurleopard ist eine Unterart des Leoparden, die ehemals im Nordosten Chinas, dem nördlichen Korea und im Südwesten der russischen Region Primorje heimisch war. Sie unterscheiden sich von anderen Unterarten durch ein dichtes Fell, das kräftig und einheitlich gezeichnet ist. Das Revier von Amurleoparden befindet sich in der Regel in Flussbetten – der Amur liegt in den Bergen im Nordosten Chinas. Bild: dpa

