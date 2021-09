Mit Anlauf in den Pool!

Einmal mit Karacho in den Pool: Beim diesjährigen Hundeschwimmen im Rheinstrandbad Rappenwörth erfüllten sich 300 Vierbeiner – begleitet von knapp 700 Zweibeinern – diesen Traum. Das Karlsruher Bad legte vergangenen Sonntag zwischen den letzten Freibadgästen und der Winterpause einen Tag für Hunde ein. Volker Gauthier, Betriebsleiter des Bads, hatte das Hundeschwimmen mit ins Leben gerufen. 2015 fand es zum ersten Mal statt. Bevor die Hunde planschen können, muss das Chlor aus dem Wasser, um nicht die Schleimhäute der Tiere anzugreifen,, erklärt Gauthier. Ansonsten verhalte es sich wie bei den Menschen: „Manche hüpfen sofort ins Wasser, andere sind am Anfang etwas wasserscheu.“ Dieses Jahr mussten die Hunde coronabedingte Abstriche im Verwöhnprogramm rund um den Beckenrand hinnehmen. Nächstes Jahr, so hofft man bei den Organisatoren, gibt es für sie dann neben Leckerlis unter anderem wieder einen Hundefriseur und einen Hundefotografen vor Ort. Das Hundebaden wird auch in Bädern der Region angeboten. apt (Bild: istock)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1