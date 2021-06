Lippenstift: Der kleine Luxus

In einer Wirtschaftskrise boomt der Absatz von Lippenstiften. Das zumindest ist die These, auf welcher der sogenannte lipstick index beruht, der wohl bekannteste der „weichen“ Wirtschaftsindikatoren. Erfunden wurde er von Leonard Lauder, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des amerikanischen Kosmetikkonzerns Estée Lauder und Sohn der Unternehmensgründerin. Lauder beobachtete in der Krise der frühen 2000er Jahre, dass der Lippenstift-Verkauf seines Unternehmens anstieg. Er erklärte sich das Phänomen damit, dass der Lippenstift, ein vergleichsweise günstiges Luxusprodukt, Frauen als Ersatz diene für teurere Konsumgüter. Tatsächlich galt der Lippenstift bisher als krisenfest. Frauen kauften Kosmetik auch in schwierigen Zeiten – auch weil ein „gepflegtes Äußeres“ im Job als wichtig gilt. 2020 brach das Kosmetikgeschäft allerdings ein. Lockdown und Homeoffice machten Schminke überflüssig. Erst recht den Lippenstift – selbst draußen ist er unter der Maske nicht sichtbar. Gestiegen ist dagegen der Absatz eines anderen Kosmetikprodukts: Wimperntusche. kako

