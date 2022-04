„Lindenstraße“ nun endgültig Geschichte

Marie-Luise Marjan als Mutter Beimer und Moritz Sachs als Klausi in der Kulisse der ARD-Vorabendserie „Lindenstraße“. Die „Lindenstraße“ wird nun abgerissen. Zwei Jahre nach dem Ende der ARD-Serie sind auf dem Produktionsgelände in Köln-Bocklemünd die Bagger angerückt und brechen die Außenkulisse vollständig ab. Bis Ende April sollen die Abrissarbeiten beendet sein. Mehr als 30 Jahre lang war der aufgebaute Straßenzug mit Wohnhäusern, Supermarkt, Café Bayer und Restaurant Akropolis für Fans der Serie ein vertrauter Anblick. Für die Abrissarbeiten wurden die aus Beton oder Holz bestehenden Bauten entkernt. Fenster und Firmenschilder wurden abgebaut und entsorgt. Die Wohnungen, in denen sich so ziemlich alle Dramen des Lebens abspielten, befanden sich in Wirklichkeit jedoch in einer großen Halle und sind schon abgebaut. Einige Teile der Innenkulissen stehen in Museen wie im Technik Museum in Speyer. Auf der Grünfläche, die auf dem „Lindenstraße“-Areal entsteht, will der WDR ein Artenschutz-Haus als Ersatzwohnraum für die Tiere aufstellen. Bild: dpa

