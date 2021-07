Libelle: Das schönste Wort der Kinder

Im Jahr 2004 kürte der Deutsche Sprachrat im Rahmen des internationalen Wettbewerbs „Das schönste deutsche Wort“ auch das schönste Wort der Kinder: Libelle.

Der damals neun Jahre alte Sylwan Wiese wurde zitiert: „Das Wort macht, dass man diese Tiere von Anfang an mag und keine Angst vor ihnen hat. Würde das Tier ,Wutzelkrump’ oder so heißen, dann wäre das nicht so. Ich wüsste gerne, wer sich dieses Wort ausgedacht hat. Der Mensch war bestimmt sehr freundlich. Weil das Wort das freundlichste ist, das ich kenne.“

Lange wusste man nicht, woher die Libelle ihren Namen hat. Erst in den 1950er Jahren fand man die Quelle. Libella ist die Verkleinerungsform von lateinisch „libra“ (Waage) und wurde für Wasserwaagen verwendet. Der französische Biologe Guillaume Rondelet schlug 1555 vor, ein Flussinsekt so zu benennen – da es in seiner Form dem Werkzeug und auch einem Fisch namens libella marina ähnele (gemeint war der Hammerhai).

Und „Libelle“ klingt ja auch wirklich freundlicher als ihre früheren Namen: „Wasserjungfer“, „Schleifer“ oder „Augenstecher“.

