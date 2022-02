Laterne, Laterne

Eine Frau bastelt im chinesischen Huzhou mit einem Kind eine Laterne, um das Laternenfest zu feiern. Das Laternen- oder Yuanxiao-Fest ist ein traditioneller chinesischer Feiertag, der das mehrtägige Neujahrsfest abschließt. Seine Ursprünge reichen bis in die Han-Dynastie (206 vor Christus bis 220 nach Christus) zurück. 14 Tage nach dem Chinesischen Neujahrsfest werden dann in China, Taiwan und Hongkong Laternenausstellungen veranstaltet. Die teilweise riesengroßen Exponate weisen eine Vielfalt von Farben und Formen auf und werden jedes Jahr neu angefertigt. Beliebt sind etwa Darstellungen von Tierkreiszeichen oder Fabelwesen, von Szenen aus klassischen Romanen, Legenden und Erzählungen, aber auch Kampfszenen. Als Materialien sind lackiertes Holz, Perlmutt, Pergament, Papier und Horn gebräuchlich. Es ist auch Sitte, am Laternenfest Tangyuan, Klößchen aus klebrigem Reismehl mit süßer Füllung, zu essen. Gerne gehen die Chinesinen und Chinesen am Laternenfest auf Bräutigam- und Brautschau oder sie feiern mit ihren Familien. Bild: dpa

