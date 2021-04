Kunst auf Eiern

Schon wieder ein Ostern ohne Osterbrunnen. In der beschaulichen 1500-Einwohner-Gemeinde Oberstadion (Alb-Donau-Kreis) ist das ein Unding. Doch nach mehr als zehn Jahren hat die Corona-Pandemie die Tradition im vergangenen Jahr jäh unterbrochen. Auch in diesem Jahr wird es keinen mit Eiern geschmückten Brunnen geben. Die kunstvoll bemalten Ostereier verstauben stattdessen im örtlichen Krippenmuseum. Das schmerzt Künstlerin Elisabeth Fuchs-Bruder. Sechs oder mehr Straußeneier gestaltet die 79-Jährige normalerweise jedes Jahr. An einem Osterbrunnen werden Skulpturen aus Eiern zusammengesetzt: Christliche Motive sind ebenso zu sehen wie Elfen oder Tiere. Gut 20 weinrote Motiveier stehen nun aufgereiht auf einer Unterlage im Wohnzimmer von Elisabeth Fuchs-Bruder. Die Palette an Motiven ist breit. Da nagt ein rotes Eichhörnchen an einer Nuss, daneben weht die Mähne eines Löwen im Steppenwind. Die Künstlerin kam über die Aquarellmalerei zur Eier-Kunst mit Acryl. Und sie hofft nun auf den Osterbrunnen im kommenden Jahr. dpa (Bild: dpa)

