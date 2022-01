Kleines Auto, großer Kult

Es ist rot, schon von weitem deutlich hörbar und extrem robust: Das Bobby-Car – hier ein Bild aus den 90er Jahren – kennt so gut wie jedes Kind. Auch bei Erwachsenen sind die kleinen Rutschautos Kult, denn viele von ihnen rollten selbst schon damit durch die Gegend. Vor 50 Jahren wurde das Bobby-Car erstmals auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vorgestellt. Seitdem hat es unzählige Kinderzimmer erobert. Mehr als 20 Millionen Bobby-Cars sind beim Hersteller Big bisher vom Band gelaufen. Etwa 2000 Stück werden täglich in dem Werk in Burghaslach direkt an der Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg produziert – und längst nicht mehr nur der knallrote Klassiker. Mehr als 100 verschiedene gab es bislang: in zahlreichen Farben, als Feuerwehr- oder Polizei-Edition oder gestaltet von Künstlern oder Designern wie James Rizzi und Philippe Starck. „Es ist das typische Geschenk zum 1. Geburtstag“, erklärt Big-Geschäftsführer Thomas Röttenbacher. „Wir profitieren davon, dass die Generationen, die mit dem Bobby-Car aufgewachsen sind, jetzt selbst Eltern oder Großeltern sind.“ Bild: dpa

