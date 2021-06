Klatschmohn: Der Sommer ist rot

Der impressionistische Maler Claude Monet hat ihn oft auf der Leinwand verewigt: Der Klatschmohn ist eine von weltweit etwa 100 Arten der Gattung Papaver. Seine Blütenblätter wurden früher zur Herstellung roter Tinte verwendet. Auf ihr Flattern im Wind soll sich der Trivialname der Pflanze beziehen.

© picture alliance/dpa/dpa-Zentral

Der Klatschmohn hat aber viele Namen, zum Beispiel Klappermohn (wegen der klappernden Samenkapseln) oder Feldrose, was auf seinen häufigen Standort in Getreidefeldern hinweist – oft in Gesellschaft der blauen Kornblume.

Der weiße Milchsaft der Mohnpflanze enthält viele Alkaloide. Aus dem Milchsaft unreifer Samenkapseln des verwandten Schlafmohns wird durch Trocknen das Rauschmittel Opium, das unter anderem Morphin, Codein und Thebain enthält. Auch die Mohnsamen, die wir auf Brötchen oder im Kuchen genießen, stammen vom Schlafmohn.

Deren Opiatgehalt ist zwar ungefährlich, kann bei Drogentests aber zu positiven Ergebnissen führen. In deutschen Gefängnissen und auf Entzugsstationen ist deshalb der Verzehr von Mohnsamen verboten.

