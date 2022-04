Japan feiert den Frühling

Eine Frau und ein Kind sitzen in einem Boot im Chidorigafuchi-Palastgraben in Tokio unter einem blühenden Kirschbaum. Die japanische Kirschblüte gilt als wichtiges Symbol und steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit. Die Zeit der Kirschblüte markiert einen Höhepunkt im japanischen Kalender und den Anfang des Frühlings. Die Kirschblüte beginnt in Japan Ende März in Kyushu und „wandert“ dann nach Nordosten, bis sie etwa Anfang Mai in Hokkaido ankommt. Japan taucht dann in ein rosa-weißes Meer von Kirschblüten (fast die Hälfte aller Laubbäume in japanischen Städten sind Kirschbäume), weswegen die Zeit der Kirschblüte auch eine bevorzugte Urlaubs- und Reisesaison in Japan ist. In den etwa zehn Tagen, in denen die Kirschen in der jeweiligen Gegend in Blüte stehen, feiern fast alle Bewohner Japans ein Hanami, ein Kirschblütenfest, mit Freunden, Kollegen oder der Familie in einem Park oder einem anderen Ort, was einen volksfestartigen Charakter annehmen kann. Die Kirschblüte ist beliebtes Thema unzähliger Gedichte und Lieder. Bild: dpa

