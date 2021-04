Gläubige Hindus nehmen in Haridwar im Norden Indiens ein rituelles Bad im Ganges-Fluss, das von allen Sünden befreien soll. Die Kumbh Mela, das „Fest des Kruges“, gilt als die größte religiöse Massenzusammenkunft der Welt. Hindus gedenken damit der vier Tropfen des Unsterblichkeitsnektars Amrit, die der Legende nach bei einem Streit der Götter aus einem Krug auf die Erde fielen. An diesen vier Stellen liegen heute die Städte Prayagraj, Haridwar, Ujjain und Nashik, dort manifestiert sich nach dem hinduistischen Glauben der Amrit im Wasser des Ganges: Die Pilger nehmen ein Bad im Nektar der Unsterblichkeit. Die vier Städte richten das Fest im Wechsel alle drei Jahre aus, es findet also alle zwölf Jahre in derselben Stadt statt. Normalerweise dauert es dreieinhalb Monate, wegen Corona wurde es in diesem Jahr auf den April beschränkt. Trotzdem wird befürchtet, dass es zum Superspreader-Ereignis werden könnte. Indien hat in dieser Woche Brasilien überholt und ist jetzt nach den USA auf Platz zwei der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder der Welt. kako Bild: dpa

