  Im Blütenmeer

Was läutet den Frühlingsbeginn genauso gut ein wie Vogelgezwitscher, längere Tage und süße Düfte? Richtig, Kirschblüten. Nicht nur in Japan, wo es Tradition ist, sogenannte Kirschblütenfeste auszurichten („Hanami“), erfreuen sich die Menschen des Anblicks wunderschöner weiß-rosa Blütenmeere. Auch in unserer Region gilt die Blütezeit der Zierkirschen als einer der Höhepunkte – etwa im Schlossgarten Schwetzingen. Die Zeit zwischen März und Mai zieht hier tausende Besucher an. Wegen der großen Beliebtheit, zeigen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sogar seit einigen Jahren eine Art Countdown, den „Blühbarometer“. Damit lässt sich der Fortschritt der Blüte online verfolgen: Wenn die Blüte näher rückt, werden in immer kürzeren Abständen neue Bilder eingestellt, die über den aktuellen Entwicklungsstand der Bäume informieren. Pandemie-bedingt ist ein Besuch im Kirschgarten aktuell nicht möglich, weshalb es sich umso mehr lohnt, einmal auf der Internetseite des Schlosses nachzusehen: www.schloss-schwetzingen.de. jeb