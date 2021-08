Hoch zu Rind

Wenn Sonja Keller mit ihrer Melina ausreitet, zieht sie viele Blicke auf sich. Denn Melina ist zwar groß und hat vier Beine – wiehert aber nicht. Die 22-Jährige reitet regelmäßig auf einer Kuh durch Ölbronn-Dürrn im Enzkreis. Keller ist nicht die Einzige, die auf einem Rind reitet. Allein in Baden-Württemberg kenne sie drei Frauen, die Kühe vor Kutschen spannen, erzählt Keller. Dennoch fährt manches Auto im Schleichtempo an Melina vorbei. Einmal sei auch ein Fahrer vor lauter Staunen und Hinterhergucken im Graben gelandet. Immer mal wieder sprächen Tierschützer sie an. „Die fragen, was das soll. Oder sagen, eine Kuh sei nicht dafür gemacht“, meint Keller. Nach Einschätzung der Fachreferenten beim Bundesverband Rind und Schwein dürfte aus gesundheitlicher Sicht nichts dagegen sprechen, Kühe zu reiten. „Die Tiere werden ja schon seit jeher als Zugtiere eingesetzt“, erläuterte eine Sprecherin. Aufgrund ihres Körperbaus seien sie jedoch nicht so agil wie Pferde. „Die Gangarten Schritt, Trab und Galopp haben Kühe auf jeden Fall auch.“ dpa

