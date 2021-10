Guten Knips!

Wenn Adolph Freiherr Knigge noch am Leben wäre, würde er heute seinen 269. Geburtstag feiern. Nun aber lebt der Herr, den man mit guten Tischmanieren assoziiert, nicht mehr. Der moderne Mensch ist sich selbst überlassen, wenn es um heikle Fragen geht, die das digitale Zeitalter ihm auferlegt. Etwa die, wie es sich mit Handys und Höflichkeit verhält. Zum Beispiel wenn man in geselliger Runde vor frisch serviertem Essen sitzt. Nur noch schnell ein Foto vom Teller, bevor man zur Gabel greift – darf man das? Clemens Graf von Hoyos, Vorstandsvorsitzender der Deutsche-Knigge-Gesellschaft, dämpft die Hoffnung auf pauschale Antworten: Benimmregeln würden unter anderem vom Anlass und dem Adressaten abhängen. Im formellen Kontext eines Geschäftsessens sei es unüblich, den Teller zu fotografieren. Im Restaurant mit Freunden aber meist in Ordnung. Wer das Bild danach versenden oder in den Sozialen Netzwerken veröffentlichen möchte, sollte das jedoch verschieben. Nach der Aufnahme sollte das Handy direkt zurück in die Tasche, am besten im Flugmodus. Auf dem Tisch zähle es nämlich – wie auch Geldbeutel und Schlüssel – zum „Proletenbesteck“. Spätestens bei diesem Anblick, so kann man vermuten, würde Knigge wohl etwas mulmig werden. apt (Bild: istock/filadendron)

