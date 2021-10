Gemeinsam schäumen

Neue Lebensabschnitte kommen manchmal in sonderbarem Gewand daher – etwa in Rasierschaum: Im schottischen St. Andrews nordöstlich von Edinburgh feierten hunderte Studierende diese Woche den traditionellen „Rosinenmontag“ (Raisin Monday), der corona-bedingt im Vorjahr ausfallen musste. Er ist Teil eines längeren Aufnahmerituals an der Universität St. Andrews, bei dem ältere Studierende die Neuankömmlinge als ihre „Kinder“ in den Kreis der akademischen Familie aufnehmen. Die „Kinder“ wiederum sprechen von ihren „Eltern“. Am Rosinenmontag, dem ein Rosinenwochenende vorausgeht, tragen die Schützlinge von ihren Eltern gebastelte Kostüme, die um die Mittagszeit bei einer Party langsam unter weißen Schaumschichten verschwinden. Der kuriose Name des Tags soll auf einen Brauch zurückgehen, bei dem ältere Studierende von den jüngeren ein Pfund Rosinen einforderten und ihnen dafür einen lateinischen Text aushändigten. Bei allen Regularien zählt am Ende aber wohl vor allem eins: die Verbindung, die daraus entsteht. apt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1