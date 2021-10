Ein Fest für die Sinne

Ein kurzes Rascheln im Geäst, dann – mit winziger Verzögerung – der dumpfe Aufprall: Wer in diesen Tagen durch die Natur wandelt oder auf einer Parkbank sitzt, mag hin und wieder erschrecken, kurz innehalten, weder Maus noch Vogel entdecken und schließlich leise lächeln: Da ist sie, die Kastanienzeit! Die Nussfrüchte plumpsen wieder von ihren Bäumen und kommen ins Kullern. Sie erinnern unsere Ohren daran, dass es Herbst wird. Die Kastanie spielt aber auch mit unseren anderen Sinnen: Ihr Glanz ist ein kleines Wunder. Es scheint, fleißige Heinzelmännchen hätten Nuss für Nuss poliert. Wer schließlich seine Hand nach einer Kastanie ausstreckt, dem offenbart sich eine weitere ihrer Qualitäten: Mit der kantenlosen Form und der glatten Oberfläche sind Kastanien echte Handschmeichler – noch in ihrer Schale jedoch bieten sie das Kontrastprogramm. Wer den Schatz in der Hand nun bis nach Hause trägt und die richtige Sorte erwischt hat – nämlich die Esskastanie – kann ihn im Backofen rösten und entdecken, was er für die restlichen Sinne bereithält… apt

