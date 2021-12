Die Copacabana gibt’s auch in Hamburg

Zuckerhut und Copacabana an der Elbe: Rio de Janeiro ist eine neue Stadt im Hamburger Miniatur Wunderland, der weltweit größten Modelleisenbahn. Die Erweiterung des Miniatur Wunderlands wurde in dieser Woche eröffnet. Eine Fußgängerbrücke über den Kehrwiederfleet verbindet jetzt beide Häuser. 60 000 Arbeitsstunden und 1,5 Millionen Euro wurden nach Angaben von Wunderland-Gründer Frederick Braun in Rio investiert. Rund 20 000 Figuren bevölkern die neue Modellbau-Stadt auf 46 Quadratmetern. Die meisten von ihnen liegen am Strand der Copacabana oder vergnügen sich auf einer bunten Karneval-Meile. 85 Züge, überfüllte Straßenbahnen und eine Einschienbahn fahren auf über 400 Meter Gleisen durch die Modellbau-Metropole. Seilbahnen erklimmen den Zuckerhut unter dem strengen Blick der Christus-Statue. Mit der zusätzlichen Fläche von 3000 Quadratmetern sei der Ausbau für die nächsten zehn Jahre gesichert, sagte Braun. Seit der Eröffnung im August 2001 wurden mehr als 20 Millionen Besucher gezählt. epd(Bild: dpa)

