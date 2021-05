Dicker Brummer

Maikäfer gehören zur Familie der Blatthornkäfer, deren Name sich auf die fächerförmigen Fühler bezieht. Typisch sind die braunen Flügel, das schwarze Halsschild und das weiße Zackenmuster. Ihre Hauptflugzeit sind der Mai und der Juni.

AdUnit urban-intext1

Ein Maikäfer sitzt auf einem Blatt eines Fliederbuschs. © dpa

Die Käfer haben eine besondere Flugtechnik: Über die Atemöffnungen an der Körperseite pumpen sie Luft in den Körper, bevor sie abheben. Die Deckflügel dienen als Tragflächen, die Hautflügel benutzen sie wie Propeller. So klingt es auch, wenn sie durch die Luft brummen. Besonders schnell sind sie allerdings nicht.

Zwischen 1950 und etwa 1972 wurde der Maikäfer mit dem mittlerweile verbotenen Insektizid DDT fast ausgerottet. Maikäfer waren als Schädlinge gefürchtet, aufgrund ihres langen Entwicklungszyklus kam es etwa alle vier Jahre zum „Maikäferjahr“ mit oft großen Schäden an Wäldern und in der Landwirtschaft. Heute kommen sie allerdings kaum noch in großen Mengen vor.

Übrigens wurden Maikäfer bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts noch an Hühner verfüttert und sogar gegessen: als Suppe oder kandiert zum Nachtisch.

AdUnit urban-intext2