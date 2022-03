Der Frühling kommt früher

Eine Biene sitzt in einem Krokus. Vielleicht fühlen sich die Temperaturen noch nicht überall danach an, aber der Frühling ist da – zumindest, wenn man sich wie Wetterexperten am meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März orientiert. Bei Meteorologen eher eine untergeordnete Rolle spielt der astronomische Frühlingsanfang, der zwischen dem 19. und 21. März liegt. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne senkrecht über dem Äquator und wandert fortan nach Norden. Der phänologische Frühling hingegen startet an unterschiedlichen Terminen. „Die Jahreszeit beginnt, wenn die Pflanzen sich entwickeln“, erklärt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Für Meteorologen ist dieser Ansatz wichtiger als der astronomische Frühlingsbeginn, weil sich daran das Fortschreiten des Klimawandels ablesen lässt. „Der Winter ist inzwischen 14 Tage kürzer geworden“, sagt Friedrich und verweist auf die frühere Blüte der Haselsträucher. Die Phänologie – griechisch für „Lehre von den Erscheinungen“ – leitet aus den Blütezeiten einzelne Phasen des Frühjahrs ab. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1