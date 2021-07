Der Duft des Lavendels

Wer Lavendel säht, wird Lavendel ernten. So heißt ein – zugegeben – nicht allzu verbreitetes Sprichwort. In Dorfen in Bayern, wo diese Aufnahme Anfang der Woche entstand, jedenfalls lebt man dieses Motto. Wer die Felder lieber lila und duftend mag und den Anblick von Erntemaschinen daher schwer erträgt, sei getröstet: Noch halten viele Lavendelfelder hier und anderswo ihre Stellung. Selbst ein spontaner Besuch in der Provence – der wohl schönsten Kulisse des Lavendels – könnte noch lohnen. Die Blütezeit reicht dort, je nach Wetter und Höhenlage, von Juni bis Mitte August. Für wen ein Kurztrip zum „blauen Gold“ nicht in Frage kommt, der kann dem Lavendelduft auch in einem ungewöhnlicheren Setting begegnen: Das Start-Up Farmerscent aus Osnabrück bringt Lavendel in den Schweinestall, wo es das Tiergemüt entstressen soll. „Entscheidend sind dabei die Inhaltsstoffe Linalool und Linalylacetat im Lavendelöl“, erklärt der Gründer Victor große Macke. Laut einem Anwenderbericht halfen die ätherische Öle bereits erfolgreich gegen das Schwanzbeißen im Stall. apt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1