Der Bienenfutterautomat

Es sind Automaten, die auffallen. Sie sind knallgelb mit Blümchen und Bienen darauf und spucken für 50 Cent Kapseln mit Blumensamen aus. Die umgebauten alten Kaugummiautomaten heißen „Bienenfutterautomaten“ – und sind bundesweit an immer mehr Standorten zu sehen. Vor wenigen Wochen erst kamen drei neue gelbe Bienenautomaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler dazu. „Das ist so ein tolles Projekt“, sagt Biologin Ragna Neumann-Franz von der Initiative „Lass es leben“. In den Kapseln sei regionales Saatgut für Blumen, die den Bienen das Überleben erleichterten. Bundesweit seien bereits knapp 220 Bienenautomaten aufgehängt, sagt der Initiator des im Herbst 2019 gestarteten Projekts, Sebastian Everding, in Dortmund. „Eigentlich wollte ich nur einen Automaten in Dortmund aufhängen“, erzählt er. „Ich habe eine Riesen-Nachfrage, der ich kaum Herr werden kann“, sagt er. Mehr als 80 Bestellungen hat er derzeit auf seiner Liste stehen. Die Saatgutmischungen oder Blumenzwiebeln kommen vom Projektpartner Bienenretter in Frankfurt. Bild: dpa

