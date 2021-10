Auch Kito liebt Halloween

Skeptisch beäugte Spitzmaulnashorn Kito das leuchtend orange „Ding“ auf seiner Anlage und stapfte vorsichtig darauf zu. Nashörner gelten als kurzsichtig – so dürfte sich erst bei näherem Hinsehen die kunstvolle Schnitzerei dem 1500 Kilogramm schweren Dickhäuter offenbart haben. Es ist Kitos erste Begegnung mit einem Kürbis – die ihm aber dann doch sichtlich zu schmecken schien. Dekoriert mit Apfel und Banane überzeugte der verführerische Duft. Schon kurz vor Halloween bekommen im Erlebnis-Zoo Hannover die Tiere unheimlich leckeren Besuch: Kürbisse mit gruseligen Gesichtern, aber schmackhaften Füllungen. Die Kürbis-Überraschungen haben im Zoo Tradition. Jedes Jahr treffen sich Ende Oktober die Auszubildenden der Tierpflege bei Futtermeister Thomas Severitt und verwandeln in einer großen Gemeinschaftsaktion das Futtermagazin in eine Kürbis-Werkstatt. Jeder Azubi bringt seine ganz eigenen kreativen Ideen zum Schnitzen mit und verziert den Kürbis liebevoll mit einem individuellen Muster oder einem gruseligen Gesicht. red/(Bild: dpa)

