Alles bereit

Ein roter Steg mit einem gelben Schirm überspannt das noch menschenleere Freibad im Frankfurter Stadtteil Eschersheim. Normalerweise hätte in den meisten Gemeinden am 1. Mai die Freibadsaison begonnen, deren Start aber coronabedingt verschoben werden muss. Wann die Bäder öffnen, steht noch nicht fest. Viele sind aber inzwischen betriebsbereit und warten die entsprechenden Lockerungen ab. Das Schwimmbad hat eine lange Tradition. Bereits die alten Griechen nutzen öffentliche Bäder, oft besaßen auch die Sportanlagen Wasserbecken, in denen man sich abkühlen konnte. Die Römer übernahmen diese Badekultur. Die Aqua Appia, die erste große Wasserleitung, versorgte ab 305 v. Chr. Rom. Zu dieser Zeit wurde auch ein öffentliches Bad eingerichtet. Im vierten Jahrhundert gab es allein in Rom rund 900 Bäder und elf Thermenanlagen. Im Mittelalter dienten Bäder hauptsächlich der Hygiene und Seuchenvorbeugung, später kamen Kurbäder als Heilanstalten hinzu. Heute überwiegt der Sport- und Freizeitaspekt des Schwimmbads. kako

